Kristiine koolinoored said Tallinna meistritiitli võrkpallis

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe käis täna tervitamas Lilleküla Gümnaasiumis 7.-9. klassi õpilasi. Kooli gümnaasiumipoiste võrkpallitiim tuli hiljuti Tallinna meistriks.

Viimane mäng Gustav Adolfi Gümnaasiumi poistega algas ebakindlalt, kuid mängu arenedes koguti enesekindlust ja nii esimene kui teine geim vormistati kindlaks võiduks. "Kokkuvõttes oli viimane mäng finaalturniiri vääriline ja põnevust jätkus lõpuni. Konkreetselt seekord kedagi esile ei oska tõsta, kõik poisid olid tublid ja tegid oma tööd hästi," ütleb poiste juhendaja Meelis Rum. Teise koha sai Tallinna Reaalkool ja kolmanda Tallinna Õismäe Vene Lütseum. Poisid on hoidnud Tallinna võrkpalli 2017/2018. õppeaasta meistrivõistluste esikohta enda käes juba neljandat aastat järjest.

"See ei ole tähtis võit ainult Lilleküla gümnaasiumi jaoks. See on tähtis võit kogu Kristiine linnaosa jaoks," rõhutas Riibe. "Tuua koju Tallinna koolinoorte meistritiitel gümnaasiumi noormeestele võrkpallis on väga kõva sõna!". Linnaosavanem tõi spordipoisse, kes treenivad tavaliselt 4-5 korda nädalas, enne otsustavat turniiri isegi seitse korda nädalas, põhikooli viimasele kolmandikule eeskujuks: "Nende põhikool oli küll juba läbi, kuid täna on nad siin teie ees, et olla teile eeskujuks. Näidata, et tubli tahtmise ja kõva tööga on kõik võimalik. Erilised tänud poiste juhendajale Meelis Rumile. Heast treenerist saab kõik alguse! Võimatu on seejuures alahinnata poiste enda panust: Andrus Palu, Pietro Cicetti, Artur Pärtel, Rainer Kont-Kontson, Mihkel Vaher, Markus Helde, Henry Veetamm ja Kaur Karp. Oleme teie üle väga uhked!".