Kristiine lapsevanemad saavad spetsialistilt tasuta nõustamist

Kristiine laste ja perede keskuses (Sõpruse pst 5, II korrus) käivad koos grupp lapsevanemaid, et arutleda ja saada nõu erinevatel teemadel, mis lapse kasvatamisel ette tulevad. Koolitajaks on tunnustatud pereterapeut Sirje Grossmann-Loot. Koos käiakse kord kuus, iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 17.30–19.00. Avatud grupiga on võimalik jooksvalt liituda. Veebruarikuu teema on "Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) lapsel ja head peresuhted".

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on võetud selline suund, et pigem püütakse murekohtadega juba eos tegeleda ja mitte oodata, kuni sellest on saanud suur probleem, mistõttu pakutakse regulaarselt erinevatel teemadel spetsialistide koolitusi ja üritusi.

"Nii on ka lastevanemate harimisega. Meie koolid, lastekaitsjad kui ka noorsoopolitseinikud kinnitavad üheselt, et paljud probleemid oleksid olemata, kui lapsevanemad oskaksid probleemsele lapseletuge pakkuda. See oleks parim lahendus nii lapse kui ka pere jaoks. Kui muidu on sellised nõustavad teenused kallid ja järjekorrad pikad, siis meil Kristiines on see lapsevanematele tasuta. Kutsume kõiki laspevanemaid aktiivselt osalema. Iga kuu on erinev teema ette antud, kuid arutatakse ka teisi huvipakkuvaid küsimusi. Ootame aktiivset osavõttu, meie laste heaolu nimel," ütles Riibe.

Kristiine linnaosa lapsevanemate tugigrupp toimub Kristiine Linnaosa Valitsuse ja Sihtasutus Eesti Lastefond koostöös. Osalemine on tasuta ja kõigile vabatahtlik.

Vestlusgruppi juhib pereterapeut ja ATH tugirühmade pikaaegne juht Sirje Grossmann-Loot (SA Eesti Lastefond). Lisainfo: 514 7440 ja lastefond@elf.ee

Lisaks pakub SA Eesti Lastefond tasuta nõustamist lahutajatele. Nii grupinõustamine kui ka individuaalne perenõustamine toimuvad SA Eesti Lastefondi ruumides vanalinnas (Lai tn 31). Lisainfo: http://elf.ee/tugiruhmad/lahutajate-nouandetund/

Kristiine lapsevanemate tugigrupi kohtumised 2020. aastal:

19. veebruar "Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) lapsel ja head peresuhted"

18. märts "Ülienergiline laps vajab tegutsemist: oskused, kohustused, vastutus"

15. aprill "Suhtlemine aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapsega. Lapsevanema ja lapse tugevused"

20. mai "Kas toit mõjutab lapse käitumist?"

17. juuni "Kuidas veeta suve? Arutleme lastega seotud teemadel, mis huvi pakuvad"