Kristiine linnaosa jätkab tasuta graniitsõelmete jagamist

Kristiine Linnaosa Valitsus jätkab alates esmaspäevast tasuta graniitsõelmete jagamist linnaosa kinnistute omanikele, kes neid möödunud aastal ei saanud.

"Vaatamata sellele, et Eestimaale pole veel jõudnud traditsioonilist lumerohket ja külma talve, on ilmaolud siiski talviselt muutlikud ning teed ja tänavad on tihti ohtlikult libedad," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. "Lähtuvalt sellest juhin kinnistute omanike tähelepanu sellele, et kõnniteede puhastamise ja õigeaegselt tehtud libedustõrje tegemise eest kõnniteel vastutab selle teega piirneva maja või kinnistu omanik. Selleks, et oma elanikele libedusetõrjes appi tulla, otsustasime pikendada aasta lõpus lõppenud kampaaniat ja jätkame graniitsõelmete jagamist nendele linnaosa kinnistuomanikele, kes vana-aasta lõpus neid veel ei saanud."

Graniitsõelmete kottidele saab järgi tulla Kristiine Linnaosa Valitsus hoovi Tulika tänav 33b. Korteriühistud saavad 4 kotti (a 25 kg) ja eramajad 2 kotti (a 25 kg). 25 kiloseid graniitsõelmete kotte jagatakse alates 8.jaanuarist kuni 25.jaanuarini kahel päeval nädalas - esmaspäeviti kell 15-18 ning neljapäeviti kell 9-12.