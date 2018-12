Alates 3. detsembrist jagab Kristiine Linnaosa Valitsus oma linnaosa korteriühistutele, lasteaedadele, koolidele ja eramajade omanikele tasuta graniitsõelmete kotte. Eesmärk on tõhustada libedusetõrjet Kristiine linnaosa territooriumil.

"Kuigi ilm on täna hetkel veel soe ja vahepeal maha sadanud lumi sulanud, siis ega tali taeva jää. Külmaks läheb, see on kindel ja siis on hea, kui oleme suuremate külmade tulekuks aegsasti valmistunud. On saanud traditsiooniks, et talvise libeduse saabudes jagab Kristiine Linnaosa Valitsus tasuta graniitsõelmeid. Teatavasti on kinnistute omanikel kohustus hoida kinnistuga külgnevad kõnniteed puhtana ja teha õigeaegselt libedusetõrjet, siinkohal tuleme linnaosavalitsuse poolt oma elanikele appi," selgitab Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Korteriühistutele on ette nähtud kaks ja eramajadele üks kott (25 kg) graniitsõelmeid.

Graniitsõelmete kotid saab kätte Kristiine Linnaosa Valitsusest (Tulika tn 33b, Tallinn) kuni 21.12.2018, esmaspäeviti kell 15.00 - 18.00 ja neljapäeviti kell 9.00 - 12.00. Lisainfo linnamajanduse osakonna tel: (+372) 645 7119.