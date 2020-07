Kristiine linnaosas algavad kvartalisiseste teede taastusremonttööd

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustatakse neljapäeval, 2. juulil Kristiine linnaosa kvartalisiseste teede taastusremonttöödega.

Käesoleval aastal tehakse taastusremonttöid Heinavälja tänaval Värvi tänava ja Veskimetsa vahelisel lõigul, Keemia tänaval Keemia tänav 40 ja Mustsõstra tänava vahelisel lõigul, Kännu tänaval Linnu tee ja Siili tänava vahelisel lõigul, Spordi tänav 24–28 sisehoovi teedel ning Kirsi tänav 39 ümbritsevatel teedel. Lisaks korrastatakse kõnniteed Vaarika tänaval ja Tallinna Tihase Lasteaia piirkonnas.

"Tegemist on kvartalisiseste teedega, mille asfaltkate on aja jooksul kulunud ja vajab uuendamist. Tööde käigus rajatakse uus asfaltkate, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ja korrastatakse töömaale jäävad kaevud," rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. "Eks remonttöödega kaasnevad paratamatult ebamugavused, kuid kuna tegemist on väiksemate tänavalõikudega, siis suuri probleeme teetööd endaga kaasa ei too. Saadame täiendava info elanikele, kes elavad teetööde vahetus läheduses. Paneme kõigile liiklejatele südamele, et nad järgiksid objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid. "

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on käivad teetööd Tallinnas kõikjal suure hooga: "Peame oluliseks, et lisaks suurtele teedele oleksid korras ka kõrvaltänavad. See on tähtis nii konkreetse piirkonna elanikele kui kõikidele linlastele – korras elukeskkond on oluline! Teede remondiks kuluvat summat on igal aastal tõstetud ning sellel aastal kulub väiksemate tänavate remondiks kokku ca 8 miljonit eurot."

Ehitustöid teostab InfraRoad OÜ ning ehitustööde lepinguline maksumus on ca 322 000 eurot. Tööde tähtaeg on oktoober 2020.