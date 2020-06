"Saabuv nädalavahetus tõotab tulla väga kuum ja palavaga on vajalik tarbida ohtralt vedelikku, eelkõige vett. Kõikides avalikes veekraanides on kontrollitud puhas joogivesi, kust kuuma leevenduseks jahutuseks vett võtta," ütles Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe.

Kokku on AS Tallinna Vesi Kristiinesse paigaldanud kaks joogiveekraani, mis asuvad Algi tänaval Löwenruh´pargi lähistel ning Keemia tänava ja Mehaanika tänava nurgal.

"Saabuv nädalavahetus tõotab tulla väga kuum ja palavaga on vajalik tarbida ohtralt vedelikku, eelkõige vett. Kõikides avalikes veekraanides on kontrollitud puhas joogivesi, kust kuuma leevenduseks jahutuseks vett võtta. Kuigi veekraanid on avatud kõigile, tuletame meelde, et neid tuleb kasutada heaperemehelikult. Probleemide korral palume helistada AS Tallinna Vesi klienditeeninduse telefonil 626 2400," ütles Riibe.

"Päike ja soojad suveilmad on meie kliimavööndi elanike unistus, kuid siiski tuleks hinnata oma tervislikku seisundit ja vältida pikalt päikese käes viibimist. Tuletan veelkord meelde, et kõik kindlasti vett jooksid, sest see on parim viis ennast jahutada ja vedelikukadu vältida," lisas Riibe.