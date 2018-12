Kristiine sai 11 uut prügikasti lemmikloomade väljaheideteks

Oluline on teada, et need on spetsiaalselt lemmikloomade väljaheidete kogumiseks mõeldud prügikastid, seepärast palutakse olmejäätmeid sinna mitte panna.

Kristiine linnaosa valitsus paigaldas 11 uut lemmiklooma väljaheidete prügikasti elanike poolt pakutud kohtadesse.

"Viimati tehtud lemmiklooma pidamise uuringust tuli välja, et Kristiine elanik on vägagi loomasõbralik. Koertesõpradest veidi enam on kassisõpru. Samast uuringust tuli välja, et Kristiine inimesed liiguvad tallinlastest enim oma lemmikuga tänaval ja külastavad koerte jalutusväljakuid. Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri ütleb, et loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera ja kassi väljaheited. Loodetavasti tänu nende uutele täiendavate muki-kaki kastidele saame hoida linnaosa puhtamana" selgitab Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Vahva koerapildiga Dogy Clean kastid hakkavad linnapildis hästi silma. Kasti küljes olev bilolagunevate kilekottide jaotur teeb lemmiklooma väljaheite koristamise ja äraviskamise mugavamaks. Kaste tühjendatakse regulaarselt. Oluline on teada, et need on spetsiaalselt lemmikloomade väljaheidete kogumiseks mõeldud prügikastid, seepärast palume olmejäätmeid sinna mitte panna.

Uute lemmiklooma väljaheidete prügikastide asukohad:

1. Kibuvitsa tn ja Kasvu tn ristmik

2. Kirsi tn 8 maja taga (Kirsi tn 8a)

3. Kotkapoja haljasala (Kotkapoja 2b)

4. Luige tn ja Tedre põik (Luige tn 3)

5. Mustamäe tee ja Räägu tn nurk (Mustamäe tee T3)

6. Räägu tn ja Kännu tn ristmik (Räägu tn 12)

7. Seebi 32b haljasala

8. Spordi ja Tedre tn ristmik (Spordi 28)

9. Tedre tn ääres (Tedre 29a)

10. Tedre tn ja Sõpruse pst nurk (Tedre tn 58)

11. Vaarika tn 15a

"Lisaks tuletame ka meelde, et Kristiine linnaosa territooriumil asub kaks koerte jalutusväljakut: Tondimõisa pargis (Nõmme tee 107) ja Cederhilmi pargis (Mooni 30d). Meie linnaosa halduspiiridele lähedal asuvad ka Tildri tn 8 ja Asula 4c jalutusväljakud," viitab linnaosavanem asukohtadele, kus Kristiine koerad vabalt joosta saavad.