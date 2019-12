Vaarika ja Maasika tänavate elanikud on pöördunud Kristiine Linnaosa Valitsuse poole seoses tekkinud parkimisprobleemidega piirkonnas. Lähiümbrusse kerkinud ärimajade tõttu on järsult tõusnud parkivate autode hulk Vaarika ja Maasika tänavatel. Kristiine Linnaosa Valitsus viib läbi elanike seas küsitluse, et selgitada välja, kas kehtestada piirkonnas kellaajalised parkimise piirangud.

Vaarika ja Maasika tänavate elanikud on pöördunud Kristiine Linnaosa Valitsuse poole seoses tekkinud parkimisprobleemidega piirkonnas. Lähiümbrusse kerkinud ärimajade tõttu on järsult tõusnud parkivate autode hulk Vaarika ja Maasika tänavatel. Kristiine Linnaosa Valitsus viib läbi elanike seas küsitluse, et selgitada välja, kas kehtestada piirkonnas kellaajalised parkimise piirangud.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul häirib kohalikke elanikke suur parkivate autode hulk, mis hõivavad nii kõnniteed kui kohati ka haljasalad, autode hulk on hakanud takistama elukeskkonda. „Kristiine Linnaosa Valitsus konsulteeris Tallinna Transpordiametiga ja üks pakutud lahendusi on keelata nendel tänavatel parkimine teatud kellaaegadel, soovime teada piirkonna elanike arvamust liikluskorralduse muutmise kohta. Muudatuste tegemine on eelkõige Maasika ja Vaarika tänava inimeste otsustada, mistõttu palume neil arutada teemat naabrite ja tuttavatega.“

Skeemi järgi oleks piirkond päevasel ajal parkivatest autodest vaba. Elanikud ei peaks muretsema, kas pääsevad oma väravast sisse ja jalakäijad saaksid turvalisemalt liigelda. Samas on oluline rõhutada, et ka kohalikud elanikud ei tohiks samadel kellaaegadel tänavatel parkida, keeld kehtiks võrdselt kõigile.

Kristiine Linnaosa Valitsus ootab elanikelt tagasisidet hiljemalt 31. jaanuariks 2020. Teie arvamused ja ettepanekud võtab vastu linnamajanduse osakonna vanemspetsialist Marju Korts telefonil: 645 7125 või e-posti aadressil: marju.Korts@tallinnlv.ee.

Peale küsitlusele vastuste saamist korraldab Kristiine Linnaosa Valitsus veebruaris kohtumise piirkonna inimestega küsimuse lõplikuks otsustamiseks