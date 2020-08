Kristiines kaasati turvalisuse tagamisse täiendavalt turvafirma

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ütles, et turvafirma kaasamise eesmärgiks on linnaosas turvalisuse ja korra tugevdamine. „Kuigi meie linnaosa üldist turvataset võib pidada heaks, on viimasel ajal sagenenud avaliku korra rikkumised ja nende kohta on elanikud meile ka edastanud kaebuseid."

Kristiine linnaosavalitsuse tellimusel alustas linnaosas ringsõite turvaettevõte K Security OÜ patrullekipaaž, kelle ülesandeks on linnaosas täiendava korra tagamine. Turvafirma teeb linnaosas igapäevaselt patrullautoga ringsõite, et ennetada avaliku korra rikkumisi ja tagada linnaosa elanikele suurem turvatunne.

Turvapatrull sõidab linnaosas ringi juba alates 1. augustist ja testperiood kestab kuni septembri lõpuni.

Riibe sõnul on elanike sagenenud kaebuste põhjused on erinevad, liigselt vali muusikast õhtusel ajal spordiväljakutel kuni kampade kogunemiseni välja. "Usun, et täiendavast turvaekipaažist saab olema abi nii linnaosavalitsusele, munitsipaalpolitseile kui ka politseile ning meie linnaosa elanike turvatunne kasvab veelgi,“ lisas Riibe.

"Iga päev kontrollitakse spordi- ja mänguväljakuid, haljasalasid, poodide ümbrust ning muid avalikke kohti, mis on korrarikkumistega varem silma paistnud. Seaduserikkujat nähes palutakse tegevus lõpetada ning vajadusel kutsutakse appi politsei, kiirabi või päästeamet," lisas Riibe.

Lisaks igapäevasele patrullimisele tagavad K Security OÜ turvamehed ka turvalisust Kristiine linnaosa avalikel üritustel. Ka linlastel on võimalus teavitada patrullekipaaži avaliku korra rikkumistest telefonil 53 000 200.