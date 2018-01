Kristiines tunnustati korteriühistuid

Kristiine Linnaosa Valitsus tunnustas korteriühituste infopäeval möödunud aasta linnaosa tegusamaid korteriühistuid ja nende aktiivseid esindajaid. Kokku pälvisid tunnustuse viis korteriühistut ja kuus inimest.

"Tahan siinkohal tänada kõiki meie linnaosa korteriühistuid, kes möödunud aasta jooksul ühistuga seotud projekte ellu viisid. Eelmise aasta parimate väljaselgitamine polnud kerge. Valiku tegemisel pidasime oluliseks mitmeid erinevaid aspekte nagu näiteks, et - korteriühistu on olnud jätkuvalt aktiivne, renoveerimistel on peetud silmas energiasäästu meetmeid ja projektide lahendused sobituvad hästi ümbritseva keskkonnaga," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. "Korteriühistutel on suur roll inimeste elukeskkonna parandamisel ja linnaosa üldpildi korrastamisel. Kutsun omaltpoolt korterühistuid ka käesoleval aastal julgelt osalema linnaosa ja ka Tallinna poolt ellu kutsutud toetusprojektides."

Möödunud aasta tegusaimaks korteriühistuks valiti Korteriühistu Spordi 26a. Lisaks jõudsid viie laureaadi hulka ka - Korteriühistut Kuldnoka 18, Korteriühistu Sõpruse pst. 4, Korteriühistu Kotka 34 ja Korteriühistu Elektroni tn 6.



Täiendavalt tunnustati veel järgnevaid inimesi: Korteriühistu Spordi 26a juhatuse liige Harri Uljas, Korteriühistu Sõpruse pst. 4 rekonstrueerimisprojekti elluviija Ahti Võime, Korteriühistu Tungal juhatuse liige Kustas Rus, Korteriühistu Elektroni 6 juhatuse liige Pille-Riin Mahon ning Korteriühistu Kuldnoka 18 juhatuse liikmed Tuuli Arvi ja Tambet Mäe.



Lisaks tutvustas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe korteriühistute infopäeval ka käesoleva aasta prioriteete ja investeeringuid.