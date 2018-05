Kristina Kallas: toetust koguv Eesti 200 võib muutuda erakonnaks

Toetust koguv liikumine Eesti 200 võib muutuda erakonnaks, ütles liikumise üks eestvedaja, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori kohusetäitja Kristina Kallas. "Kui nüüd asjad liiguvad sinnapoole, et uue poliitilise jõu järgi on tellimus ja see aina kasvab, siis ei saa välistada erakonnaks muutumist, aga täna on sellest ikkagi vara rääkida," ütles Kallas.

BNS-i ja Postimehe tellitud Kantar Emori äsjane uuring näitas, et Eesti 200 toetab kuus protsenti küsitletutest ning vastse liikumise toetus on suurem kui praegu parlamenti kuuluvatel Isamaa ja Res Publica Liidul ning Vabaerakonnal. "Meie reiting näitab seda, et inimesed ootavad ikkagi muutusi, värskust, teistmoodi tegemist ja sihtide seadmist võibolla ka," sõnas Kallas.

Kallas tõdes, et liikumisel pole veel juriidilist keha. "Eesti 200 on see, kuidas meid avalikkuses nimetatakse," lisas ta.

Erakonnaks muutumise korral võib liikumine aga vajada nimemuutust. Eesti 200 kaubamärgi omanikust mittepoliitiline liikumine kinnitas, et ei loovita Eesti 200 kaubamärki ja jätkab Eesti Kultuuritegijate Mälupanga tegevusi MTÜ Eesti Kultuur 200 koordineerimisel.

Liikumise Eesti 200 sihtide hulka ei kuulu kaubamärgi number 54336 mahamüümine, loovutamine või liidendamine kellegi teise huvides, teatasid liikumise nimel BNS-ile Kärt Summatavet ja Mart Meri, kes kohtusid neljapäeval poliitilise liikumise ja Eesti 200 nime nõudlejatega.

"Nime Eesti 200 puhul tekkinud kahetsusväärse segaduse taustal teatame, et ühiskondlik liikumine Eesti 200 jätkab oma sihtide poole püüdlemist. Liikumise visuaalseks sümboliks on logo, mis on 17. oktoobril 2016 registreeritud kaubamärgina," teatasid Summatavet ja Meri.

"Erakondade väline liikumine Eesti 200 on lähtunud ja lähtub ka edaspidi arusaamast, et eeldused enesega toimetulekuks nii indiviidi kui rahvana tulenevad kultuurist ning et muud hüved sõltuvad nende eelduste ärakasutamise oskusest. Poliitika ülesanne on edendada ühiskonna toimetulekut pikemal ajajoonel, sõlmides kokkuleppeid ja viies neid ellu viisil, et hüved jõuaksid võimalikult paljude ühiskonna liikmeteni," lisasid nad.