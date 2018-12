Krüptohuvilised peavad Eesti krüptoregulatsiooni puudulikuks

Ligi poolsada krüptohuvilist otsisid koos valdkonna ekspertidega CoinMetro krüptoseminaril vastust küsimusele, kuidas teha Tallinnast atraktiivne, kuid turvaline maailma krüptopealinn, sest praegust regulatsiooni peetakse ebapiisavaks.

Oma mõtteid jagasid välkseminaril valdkonna eksperdid nii rahandusministeeriumist, Soraineni advokaadibüroost, LHV pangast, Guardtime'ist kui ka Eesti Krüptoraha Liidust. Osalejatele suurt huvi pakkunud üritus toimus krüptovarade kauplemiskeskkonda arendavas ettevõttes CoinMetro, mille juhi Kevin Murcko sõnul sai seminar innustust mõni aeg tagasi avaldatud teatest, et riik on krüptovarade jaoks välja andnud 900 litsentsi ja tegevusluba, vahendas BNS.

"On igati arusaadav, et innovaatiline e-keskkond tõmbab Eestisse pidevalt uut ettevõtlust ja seda aina rohkem ka krüptotööstuses. Aga 900 välja antud litsentsi suurusjärk on muutunud igal juhul üsna murettekitavaks ning võib lõppeda löögiga e-Eesti tugeva maine pihta," selgitas Murcko.

Eesti krüptoettevõtteid reguleerivad seadused on Murcko sõnul liiga leebed ning kujutavad endast reaalset ohtu, et ettevõtted võivad neid kasvava krüptobuumi valguses kurjalt ära kasutada. Seega otsiti seminaril vastust küsimusele, mida täpsemalt ette võtta ja kuidas tagada, et Tallinnast saaks turvaline kuid atraktiivne krüptopealinn terves maailmas.

Soraineni advokaadibüroo partner Reimo Hammerberg võrdles arutelu käigus Eesti krüptomaastiku regulatsioone ööklubiga, kuhu sisenemisel kontrollitakse dokumente, kuid kus edasine tegevus on vaba, seal hulgas kontroll selle üle, kas ja kellele tohib müüa alkoholi või et ei toimuks kaklusi.

"Täna kontrollitakse põhjalikult, kas litsentside ja tegevuslubade taotlejatel on puhas taust. Kuid puuduvad nii nõuded kui kontroll selle osas, mida Eesti litsentsidega krüptoettevõtted tegelikult teha tohivad ja kui ausalt toimetavad," selgitas Hammerberg.

Oma mõtteid panganduse vaatest krüptomaastikule jagas seminaril LHV panga makseteenuste juht Jüri Laur ning blockchain-tehnoloogia võimalustest valdkonnas rääkis lähemalt Guardtime'i avaliku sektori projektijuht Ivo Lõhmus. Krüptotööstuse läbipaistvaks muutmise teemal arutasid ühises paneelis rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt, Soraineni vandeadvokaat Hammerberg ja krüptorahaliidu juhatuse liige Asse Sauga.

Välkseminari korraldanud CoinMetro on krüptovarade kauplemiskeskkonda arendav ettevõte, mis alustas tegevust käesoleva aasta alguses ning kaasas ainuüksi esimeste voorudega 7000 platvormi kasutajalt kokku 12 miljonit eurot. CoinMetro eesmärk on ühendada blockchain-tehnoloogial põhinevad digitaalsed varad traditsiooniliste turgudega. CoinMetro taga on meeskond, kes on loonud ka rahvusvaheline valuutakauplemisplatvormi FXPIG.