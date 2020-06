"See küsimus puudutab eelkõige Tallinna ja Harjumaa linnaümbruse valdu – Rae, Harku, Viimsi, Saku ja Saue – mille elanikud käivad tihti Tallinnas tööl ja võiksid seetõttu kaaluda teise elukohana pealinna registrisse kandmist," ütles Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei idee kohta registreerida mitu elukohta.

Trei sõnul on need on kõige kiiremini kasvavad omavalitsused, kuid kasv tähendab ka investeeringuvajadust. "Kui nüüd nende tulubaas järsult väheneks, tähendaks see, et nad ei pruugi suuta oma laene teenindada ja elanikele nõuetekohaseid teenuseid pakkuda," leidis Trei.

Trei seda heaks mõtteks siiski ei pea. "Oleme seda mõtet ka liidu juhatuses varem arutanud ja näeme siin mitut probleemi," nentis Trei.

Teenused on võtmesõna

Just teenused on Trei sõnul võtmesõna. "Tänase õigusruumi kohaselt on elukoha registrikanne oluline, kuna sellest sõltub, millise omavalitsuse teenustele sul õiguspärased ootused tekivad," nentis Trei. "Kui registris on märgitud elukohaks näiteks Viimsi vald, siis peab just Viimsi tagama nii lasteaia- kui ka koolikoha ja vajadusel sotsiaalteenused."

Samas on mitme alalise elukoha registreerimise lubamine Trei sõnul kindlasti teema, mis väärib arutamist. "Mulle tundub, et sellise lahenduse puhul oleks võitja pigem Tallinn," leidis Trei. "Harjumaa inimesed, kes käivad Tallinnas tööl, loovad linnale pigem lisandväärtust – tarku töökohti, millel ongi mõistlik pealinnas olla."

Trei sõnul on küsimuseks, kas selle tulubaasi jagamisega kaasneksid siis ka teiste piiriüleste omavalitsuste mingid teenused ning milline see proportsionaalsus võiks olla. "Võib olla sünniks sellest mingi sünergia, mis sunniks heas mõttes ka naaberomavalitsused omavahel tihedamale koostööle," sõnas ta.

Eelmisel nädalal avalikkusele tutvustatud inimarengu aruanne tõdeb, et Eesti elu muutub üha rohkem Tallinna-keskseks ning nii inimesed kui ka teenused koonduvad pealinna ja selle ümbrusesse. Teisalt on eestimaalased muutunud mitmepaikseks.

Inimarengu aruande peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping nendib aruandes, et inimeste igapäevaste tegevusruumide laienemine ja haldusreform on toonud kaasa ruumilise identiteedi lahjenemise. "Autokasutusel põhinev elulaad, elu- ja tegevuskorraldus võimaldab tegutseda samaaegselt nii linnas kui ka maal," kirjutab Sooväli-Sepping. Mitmes kohas elamine, mis on tingitud töörändest, maakodudest, perevõrgustikest, sõpruskondadest, õppimisest ja vaba aja veetmisest, eeldab tema hinnangul senisest paindlikumat ruumiplaneerimist ja halduskorraldust.

Inimarengu aruande arutelul Riigikogus paisati taas õhku idee, et inimestel võiks olla võimalus registreerida mitu alalist elukohta ja suunata nii ka oma maksutulu mitmesse omavalitsusse. Eestis moodustab üksikisiku tulumaks kohalike omavalitsuste eelarvest olulise osa ning kui inimene jagab oma elu mitme omavalitsuse vahel, siis tundub loomulik, et ka tema maksuraha jaguneb nende omavalitsuste vahel.

Ministeerium otsib lahendusi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas nentis, et ministeerium on liitunud projektiga RITA Mobiilne elu, mille eesmärk on leida toimivad lahendused inimeste elukohaandmete täpsuse parandamiseks rahvastikuregistris ning riigi ja kodanike elektroonilise infovahetuse tõhustamiseks.

Võttes seejuures arvesse inimeste mobiilsust, digiajastu võimalusi ning riigi võimekust lahendust administreerida. "Ootame sealt vastuseid, lahendusi ja edasisi võimalusi muu hulgas ka küsimustele mitme alalise elukoha registreerimise võimaldamise kohta," nentis Pungas.

RITA Mobiilse elu uuringu viivad ellu uurimisrühmad Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist, lisaks kaasatakse uuringusse eksperte ka väljast poolt ülikoole. Uuringu esimesi tulemusi on oodata 2021. aasta lõpuks.

Pungase sõnul on kahe ametliku elukoha määramise küsimust küll arutatud, kuid lõpuks saab takistavaks asjaolu, et valimisõigus on inimesel ikkagi ainult ühes kohas. Isegi kui võimaldada inimesel osa oma üksikisiku tulumaksu suunata teise omavalitsusse, tekib küsimus, millises neist ta valijana maksuraha kasutamise üle otsustamises osaleb.

Tegelikult on ka täna inimestel võimalus registreerida lisaks alalisele elukohale lisaelukoht, kuid sellega ei kaasne ei maksuraha liikumist ega kohustusi lisaelukoha omavalitsusele. See on lihtsalt lisainfo riigile, kui ta soovib inimesega ühendust saada.

"Lisa-aadress tekib rahvastikuregistrisse mitmel moel," nentis Pungas. Inimene võib selle ise määrata iseteenindusportaalis www.rahvastikuregister.ee, kuid sinna edastavad oma andmed ka kohalikud omavalitsused, Politsei- ja Piirivalveamet erinevate dokumendimenetluste käigus, Maksu- ja Tolliamet tuludeklaratsiooni täitmise käigus, Maanteeamet juhilubade taotlemisel, samuti notarid ja Eesti kodanike osas toimib ka andmevahetus Soomega.