Kuidas alustada kortermaja juurde mänguväljaku või puhkekoha rajamist?

"Korteriomanike üldkoosolekul avaldasid väikeste lastega pered arvamust, et meie maja (12 korterit) juures võiks olla laste mänguplats. Mõned

inimesed sooviks aga hoopis täiskasvanutele grillinurka. Mida soovitaksite?" pöördus kortermaja elanik nõu saamiseks Eesti Korteriühistute Liidu poole.



"Mänguväljaku planeerimisel on esimene küsimus, millises vanuserühmas lastele mänguvõimalusi soovitakse," annab Otsma Eesti Korteriühistute ajakirjas Elamu head nõu. "Reeglina rajatakse kortermajade juurde väljak väikelastele, sest nende liikumisvõimalused

linna mänguväljakutele on piiratumad ja võtavad väga palju aega. Samas saab ema tegeleda piiratud hoovimänguväljaku korral koduste asjadega ja

lapsel on pilk peal."



Mänguvahendeid erinevatele vanuserühmadele pakuvad paljud ettevõtted, kuid Otsma sõnul peab nende valikul turvanõudeid hoolsalt järgima.

"Lapse loovuse arengule aitavad kaasa pigeb vahendid, millest nad ise saaksid midagi luua," arvab Otsma.



"Väikelapse kognitiivsele arengule aitab kaasa, kui nad saavad mängida liiva, muda, kivide, käbidega jne. Muu maailm taasavastab selle, mis oli

meie lapsepõlve loomulik osa, ehk jõuavad ka eestlased selleni tagasi. Liiati vähendavad pesumasinad tänapäeval vanemate vaeva.



Kortermaja juurde puhkekoha planeerimisel tuleks ka küsida, kes ja kuidas seda kasutavad. "Kas üksikud pingid istumiseks, mõtisklemiseks ja raamatute lugemiseks? Grillimisalad? Piknikualad? Lärmakamad tegevused võiks akende alt eemale viia, siis ei teki elanike vahel pingeid," soovitab spetsialist. "Samuti tuleb välja mõelda kasutustingimused ja kord, sest kui Eestis juhtub olema kevadel ja suvel kolm ilusa ilmaga õhtut, tahaksid kõik elanikud ehk korraga puhkeala kasutada."