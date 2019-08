Kuidas järgida jäätmevaba põhimõtet interjööri värskendamiseks?

Populaarne jäätmevaba liikumine on tõestanud oma ainulaadsust nii moes kui ka keskkonnasõbralikes pakendites. Eeskujulike nulljäätmete järgijate jaoks on tegu elustiiliga, mis kajastub ka kodu sisekujunduses. Sisekujundushuviliste inspireerimiseks tutvustab Kaup24 koostöös sisekujundaja Inese Obolevičaga lähemalt nulljäätme mööbli häid omadusi nagu pikaealisus ja eksklusiivsus.

Populaarne jäätmevaba liikumine on tõestanud oma ainulaadsust nii moes kui ka keskkonnasõbralikes pakendites. Eeskujulike nulljäätmete järgijate jaoks on tegu elustiiliga, mis kajastub ka kodu sisekujunduses. Sisekujundushuviliste inspireerimiseks tutvustab Kaup24 koostöös sisekujundaja Inese Obolevičaga lähemalt nulljäätme mööbli häid omadusi nagu pikaealisus ja eksklusiivsus.

Jäätmevaba liikumine on tekkinud selleks, et aidata ühiskonnal muuta oma tavapärast eluviisi ja harjumusi, suhtudes keskkonda sõbralikult ja säästvalt. On oluline, et jäätmevaba mõtteviis ei kohaldataks ainult majapidamistarvetele nagu riided ja pakendid, vaid hõlmaks tunduvalt laiemat tootevalikut ja majapidamistarbeid. Sisekujundaja Inese Oboleviča sõnul on nulljäätmete positiivne mõju kandumas ka siseruumidesse, andes tõelistele disainisõpradele laiema perspektiivi oma interjööri loodussõbralikul viisil värskendada.

Nulljäätmete kõige väärtuslikum materjal on puit

Oboleviča nentis, et jäätmevaba valiku juures mängib olulist rolli materjal. "Puit on alati hea valik, kuna seda saab taastada ja anda sellele uut hingamist. Restaureeritud puitmööbli kasutamine oma sisekujunduses on väga kaasaegne ning sageli on keeruline kindlaks teha, et mööbel on tegelikult näiteks üle 100 aasta vana," lausus sisekujundaja, lisades, et hetkel on trendiks jäätmevaba puitmööbli kombineerimine teiste materjalidega, näiteks metalli või klaasiga, mis ainult suurendab mööbli esteetikat ja atraktiivsust.

Jätkusuutlik mööbel võib tuua parema kvaliteedi

Sisekujundaja soovitab mööbli ostmisel pöörata tähelepanu selle kvaliteedi ja päritolule, kuna just see määrab ära mööbli eluea. Nulljäätmete üks olulisemaid aspekte on tootja arendusprotsess - puidu päritolu ja materjalide tugevdamine näiteks vaigu abil. "Taani mööblitootja Notio Living pakub mööblit, mille valmistamiseks on kasutatud puid, mis on maha raiutud vastavalt kõigile keskkonnastandarditele ja mööbel on valmistatud nutitehnikatega. Sama praktikat kasutavad ka näiteks Welox, Actona, Kit," loetles Oboleviča, kelle sõnul on üha rohkem mööblivalmistajaid hakanud pöörama tähelepanu asjaolule, et mööbel mitte ainult ei näeks hea välja, vaid oleks ka kvaliteetne ja kauakestev.

Mööbel taaskasutatavatest materjalidest

Loodussõbralik mööbel ei tähenda ainult seda, et see peab olema valmistatud orgaanilistest materjalidest. Nulljäätmete üks olulisemaid tingimusi on selle taaskasutuse võimalus. "Teades, et mööbel on enne tööstuslikku töötlemist omanud saja aasta vanust lugu, annab koduomanikule mitte ainult võimaluse jäätmevabalt elada, vaid lisab toale ka ainulaadse aura," lausus sisekujundaja.

Jätkates puidu heade omaduste esiletõstmist, tasub meeles pidada, et loodussõbralikku mööblit saab kohandada mis tahes stiilile, kuna puitmööbel ei tähenda selle loodusliku tooni juurde jäämist. "Kõige olulisem on puidu struktuur, mis annab interjöörile alati hubasust ja soojust. Kaotamata seda tunnet, võib valida ka värvitud naturaalpuidust mööbli," julgustas sisekujundaja.