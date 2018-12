Kuidas tunda ära "imetoodet"?

Imeliste omadustega toidulisandid on tegelikult Eestis keelatud. Siiski võib nende müügikuulutusi internetist leida ja seetõttu tasub lugeda, kuidas sellised kahtlased tooted ära tunda!

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) annab teada "imetoodetest", mida reklaamitakse toidulisanditena, mis lubavad uskumatuid tulemusi ning ravivat toimet. Ometi ei ole nende müük Eestis seaduslik. Toidulisandite turule viimisest tuleb teavitada VTA-d. Selle tegemata jätmist käsitletakse seaduse rikkumisena.

Saabunud ilmadega mõtlevad inimesed üha enam toidulisandite kasutamisele. Tarbitakse erinevaid vitamiine, et organism saaks vajalike toitaineid. Seejuures on oluline meeles pidada, et toidulisandite eesmärk on tavatoitu täiendada, kuid need ei asenda mitmekesist toitumist. Oluline on rõhutada sedagi, et tervislikud eluviisid saavad alguse läbimõeldud toidulauast ning mõõdukast liikumisest. Seega tasub enne toidulisandite kasutama hakkamist alati konsulteerida asjatundjaga.

VTA toiduosakonna peaspetsialisti Airika Salumetsa sõnul tuleb toidulisandi ostmisel olla tähelepanelik. "Internetist toidulisandeid ostes on oluline tutvuda ettevõtte taustaga. Enne toidulisandi tellimist e-poest tuleb veenduda kauba ja müüja usaldusväärsuses. Soovitav on vältida veebilehti, mille puhul ei ole võimalik ettevõtet ja asukohta kindlaks määrata," selgitab Salumets.

Kõigist Eestis turule viidavatest toidulisanditest tuleb teavitada Veterinaar- ja Toiduametit, mille tulemusena lisatakse tooted avalikku andmebaasi. Teavitamise eesmärk on anda ülevaade Eesti turul olevatest toidulisanditest, võimaldades paremini järelevalvet korraldada. Samuti on võimalik VTA poole pöörduda juhul, kui puudub veendumus toidulisandi ohutuses.

Salumetsa sõnul on väga oluline, et tarbijad teavitaksid toodetest, mis tunduvad kahtlased. "Järelevalveasutusena uurib Veterinaar- ja Toiduamet igat kaebust, et tarbijani jõuaks ohutu toit," rõhutab Salumets.

"Tarbijad on meie poole pöördunud seoses toidulisanditega, mille puhul kaheldakse toote ohutuses ning müügi seaduslikkuses. Tihti kurdetakse ka agressiivse müügi üle," toob Salumets näiteid. Ta toob välja kuus peamist ohumärki, kuidas "imetoode" ära tunda:

toidulisandit reklaamiv eestikeelne tekst ei ole grammatiliselt korrektne;

tootele on müügipakkumisel märgitud soodushind, mis on määratud konkreetseks ajaks. Näiteks soodusmüük kestab teatud kellaajani või kuupäevani;

tootele omistatakse uskumatuid omadusi (näiteks: "Sale figuur pingutamata");

kasutajate positiivsed arvamused/kommentaarid, mis tunduvad liiga head, et tõsi olla (näiteks: "Soovitan väga! Olen võtnud neid 2 kuud ja kaotanud 7 kilo. Alustan pärast rasedust uuesti");

puudub täpne info toote koostisosade ja koguste kohta;

ettevõtte nimi ning kontaktandmed puuduvad.

Veterinaar- ja Toiduamet seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks teeb amet järjepidevat kontrolli nõuete täitmise üle kogu toidukäitlemise ahela ulatuses: loomakasvatusest, toidu tootmisest ja töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni.