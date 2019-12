Kuidas valmistuda tormiks mobiiliteenuste kasutamise vaates?

Elektrikatkestuse ajal tasub oma telefoni akut säästa ning kasutada telefoni tõesti vaid vajaduse korral. Nutitelefonis saab ka kõik akut enam kulutavad funktsioonid panna kinni.

Eestit ähvardab täna tavapärasest tugevam tormituul, mistõttu toob Telia välja kolm soovitust, kuidas valmistuda selleks mobiiliteenuste kasutamise vaates.

"Kuna suurema tormiga võivad kaasneda elektrikatkestused, mis omakorda võib mõjutada mobiiliteenuse kvaliteeti, on mõistlik meelde tuletada mõned soovitused, kuidas selliseks olukorraks valmistuda," ütles Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse.

Laadi täis oma mobiiltelefoni aku ning akupank

Mobiiltelefoni aku tasub täis laadida, sest kunagi ei tea, kas ja kui pikaks võib osutuda elektrikatkestus ning millal võib telefoni vaja minna. Elektrita oleku ajal tasub oma telefoni akut säästa ning kasutada telefoni tõesti vaid vajaduse korral. Nutitelefonis saab ka kõik akut enam kulutavad äpid ja funktsioonid kinni panna, samuti lülitada näiteks välja mobiilne andmeside, et säästa akut just kõneside tarbeks. Samuti on hea varuda endale akupank, mida võiks alati hoida täis laadituna.

Väldi elektrikatkestuse ajal asjatute kõnede tegemist

Üks peamine põhjus, miks tunnetavad inimesed pikema elektrikatkestuse korral näiteks mobiilsideteenuse kvaliteedi halvenemist, on tingitud võrgu ülekoormusest. Nimelt langeb pikema elektrikatkestuse korral rivist välja ka osa mobiilside tugijaamu ning tööle jäävad vaid need tugijaamad, mis on varustatud aku- või generaatori toitega. See loob olukorra, kus suurenenud kõne- ja andmeside koormused mõjutavad mobiiliteenuse kvaliteeti. Seetõttu on soovituslik säästa oma seadmete akut ning kasutada mobiiliteenuseid vaid siis kui see tõesti vajalik on.

Kõnede asemel saab kasutada näiteks SMS tekstisõnumit, mis ei koorma nii palju ka võrku. Samuti tasub tähele panna, et kui elektrikatkestuse korral on hoones sees levi nõrgem ja helistamine häiritud, tasub seda proovida väljaspool hoonet, kus levikvaliteet on parem.

Kuidas käituda hädaabi korral

Telia tuletab meelde, et mobiilside häirete puhul saab hädaabi korral helistada numbrile 112 teiste operaatorite võrke kasutades. Selleks tuleb helistamise eel eemaldada mobiiltelefonist SIM-kaart või teha mobiiltelefonile taaskäivitus ja PIN-koodi sisestamise asemel helistada hädaabi numbrile.