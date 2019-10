Soojakraadid lubavad suve teisel poolel loomaaia linnutiikidel koorunud neljal tiigikanal ehk taidal rändele asumist edasi lükata ja neid näeb tihti koos vanematega linnutiikide laudteel vilkalt vudimas.

Lumeleopard Otto III aga pikutab ja uneleb oma aias ega aima, et pühapäeval, mil loomaaed tähistab lumeleopardipäeva, kepsutavad ja näksivad tema aedikus rohtu laste loomaaia kääbuskitsed. Kell 14, kui aedikuperemees lõhnajälgi ajama lastakse, on kitsed läinud. Nende asemel aga on aedikus vahvad ja kaslaste lemmiklõhnadega lõhnastatud papiloomad, mille Swedbanki vabatahtlikud spetsiaalselt lumeleopardile valmis meisterdasid. Kõik huvilised on oodatud vaatama, mida Otto III papiloomadega teeb, kuidas ta oma toiduportsu kätte saab ja kas ta kitselõhna ka üles võtab. Toimuvat kommenteerivad Anne Saluneem ja Aleksei Turovski.

Ninasarvikud ja surikaat said mugimiseks ja mängimiseks suure murdunud robiiniaoksa. Jaapani makaakidele aga riputati üles uus tuletõrjevoolikutest meisterdatud kiik, sest eelmise olid nad ära kiikunud, katki närinud ja poldid lahti kruttinud.

Troopikamaja kõrbetirtsude terraariumis on parasjagu käsil pisikeste tirtsupoegade koorumine.

Aastaaja vahetus on muutnud aktiivseks ja isukaks kullimäe röövlinnud. Must-toonekured linnutiikidel aga jätsid oma toidu järele ja talitajad avastasid, et linnud olid aedikus kasvavatest tindikutest kõhu täis söönud.

Vabatahtlikud Swedbankist aitasid taas kõrvitsaid loomaaia sahvritesse vedada ja meisterdasid surikaadile korstnaga labürintmaja. Seda on loomal põnev uurida, sest sinna peidetakse aeg-ajalt tema maiuspalu – jahuusse.

Tallinna 32. Keskkooli pere kogus loomaaialoomadele terve kaubikutäie sügisande: kapsaid, porgandeid, õunu, kõrvitsaid. Lisaks meisterdasid nad loomadele mängimiseks papist mänguasju.

Kivila lasteaia lapsed saatsid loomaaeda kõrvitsapäeval kogutud kõrvitsad ja panid kaasa vahvaid joonistusi. Need pandi välja paksunahaliste maja saali. Laste saadetud kõrvitsapea said endale kääbusjõehobud.

Kolmapäeva õhtupoolikul alustas loomaaia noorteklubi.

Tuleval nädalal, koolivaheajal, toimub loomaaia ja vabaõhumuuseumi ühine linnalaager 1.-4. klassi õpilastele. Huvi ühislaagri vastu on olnud nii suur, et kohad on juba varakult täis saanud.