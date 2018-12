Kullo annab peagi kontserte oma saalis

Tallinn saab juurde paiga, kus hakkavad harjutama laulukoorid ja tantsuringid, kellel on võimalik samas ka kontserte anda.

Viimased kaks aastat on Kullo huvikeskuse direktor Raul Tomberg tegutsenud selle nimel, et peaaegu pool sajandit tagasi huvikeskuse peahoone ette kavandatud kontserdisaal lõpuks tegelikkuseks saaks. Tallinna järgmise aasta eelarve eelnõus on ehitamise alustamiseks ette nähtud 1,5 miljonit eurot. "Selle raha eest peaks hoone karp enam-vähem valmis saama," ütles Tomberg. "Sisuliselt on tegemist suure kooli suure aulaga. Tuleb multifunktsionaalne saal, mis on iga päev kasutusel ka õpetamiseks. Seal hakkavad põhiliselt harjutama laulukoorid ja tantsuringid, kuid saalis on võimalik ka kontserte korraldada ja seda võib välja rentida."

Ligikaudu 435 m2 suurusest saalist 175 m2 hõlmab lavaosa, ülejäänu on mõeldud pealtvaatajatele. Saali ja rõdule tuleb kokku 546 istekohta. Pealtvaatajate toolid saab lükata siinide peal lava alla, nii et kiiresti ja kerge vaevaga on võimalik muuta harjutussaal kontserdisaaliks ja vastupidi. Lisaks suurele saalile tulevad sama katuse alla veel fuajee, helitehnika ruum, kaks riietusruumi, duširuumid ja WC-d.

Kogu koolipere on seda saali kaua oodanud," lausus Tomberg. "Ma ise olen olnud Kullo direktor 13 aastat ja kõik see aeg samuti oodanud."

Piletihinnad soodsamaks

Praegu on huvikoolil ainult 95 m2 suurused harjutussaalid, õiget esinemiskohta oma majas polegi. Suuremate esinemiste puhul tuleb saali rentida teistelt asutustelt, makstes selle eest tuhandeid eurosid. See raha on huvikeskusel seni tulnud piletimüügist tasa teenida. Tombergi sõnul saab huvikeskus pärast oma kontserdimaja valmimist kontserte anda publikule taskukohasema piletihinnaga.

Kullo ambitsioonid on aga suuremad, need ei piirdu ainult kontserdisaaliga. "Visioon on selline, et Kullo huvikeskuses tegutseb tulevikus ka põhikool," lausus Tomberg. "Lastele peaks see olema väga mugav, kui nad saavad käia tavalises põhikoolis ja samas kohas on väga laiad võimalused hobide jaoks. Eestis ei ole ühtegi teist kooli, kus oleks välja pakkuda selline ampluaa huviharidust. Meie maja on üldhariduse ja huvihariduse ühendamiseks piisavalt suur, aga praegu on ruumid kuni kella kolmeni päeval suures osas tühjad."

Miks mitte ka ujula

Selline suur eesmärk eeldab Kullo peahoone remonti, sest aeg on teinud 41 aastat tagasi valminud majaga oma töö. "Sanitaarremondist ei piisa, vaja on kogu maja täielikult rekonstrueerida," ütles Tomberg. "Soojustus, laed, katus, fassaad, elektrisüsteem, vee- ja kanalisatsioonitorustikud – kõik tuleb uuendada. Kindlasti peame ruume suuremaks ehitama. Kuna meie majja tuleb ka põhikool, siis on vaja sööklat, spordisaali ja miks mitte ka ujulat."

Huvikeskuse juurde rajatakse ka uus suur parkla.

Direktor Tomberg ei soovinud ennustada, millal võiks peahoone uue näo ja sisu saada. "Praegu panen kokku eskiisprojekti lähteülesannet,» ütles ta. "Arvestades eelnevat kogemust, kulub veel kaks või rohkem aastat, et jõuda reaalse ehitamiseni."

Kontserdisaali projekt sai aga valmis tänavu oktoobris. Ehitusluba on olemas ja järgmise sammuna on vaja ehitushange välja kuulutada. Kui kõik läheb nii, nagu kavandatud, võiks kontserdimaja ehitamine Tombergi hinnangul alata eeloleval suvel ja hoone valmida ligikaudu aasta pärast. Kokku on linn kontserdimaja ehituseks ja huvikeskuse peamaja remondiks kavandanud 6,5 miljonit eurot.

Vanim ja suurim huvikool Eestis

*Kullo huvikeskus on vanim ja suurim huvikool Eestis, mis loodi 1941. aastal.

*Praeguses peamajas tegutseb huvikool 1978. aastast. Seal õpib 58 eri huviringis üle 2370 õpilase.

*Lisaks Mustamäe tee 59 peahoonele tegutseb Kuninga 6 Kullo lastegalerii ja suvel käiakse Vihula vallas Karepa noortelaagris.