Kultuurikeskuses Kaja saab jälle tantsida

„Lõikuskuu toob Mustamäele igast vallast häid uudiseid,“ andis Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats teada, et kevadel koroonakriisiga alanud ja suvepuhkustega jätkunud suhteline vaikelu Mustamäe uues kaasaegses kultuurikeskuses on möödanik.

Neljapäeval algusega kell 19 on Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja suur saal üle mitme kuu taas tantsijate päralt. Muusikat teeb ansambel Black & White.

„Juba august toob Kajasse mitmeid erinevaid ettevõtmisi, huvitegevus hakkab ennast tasapisi käivitama ning alates septembrist on Kaja majas kultuurilisel tegevusel taas täishoog sees," rääkis Laats. "See on väga hea, sest inimesed igatsevad kokkusaamise järele. Kaja tantsuõhtud olid juba vanas majas erakordselt populaarsed ning see menu tuli õnnekombel ka meie uude majja kaasa. Tantsurahvas ongi vahepeal kõige rohkem uurinud, millal ometi jälle Kajas tantsida saab, nii et on puhas rõõm öelda: täna saabki! Kohtumiseni, kõik tantsuhuvilised on oodatud Kajasse jalga keerutama!“

Järgmine Kaja tantsuõhtu toimub 27. augustil ning siis teevad muusikat Siiri Känd ja Combo Band. Tantsuõhtud algavad kell 19, pilet maksab viis eurot, avatud on kohvik.