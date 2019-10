Kultuuriminister tervitas hõimupäeva puhul Soome ja Ungari ministreid

Kultuuriminister Tõnis Lukas tervitas laupäeval hõimupäeva puhul Soome ja Ungari ministreid. Täna tähistatakse hõimupäeva, millega väärtustatakse soome-ugri rahvaste kultuuri ja keeli. Seekordsed Eesti hõimupäevad on pühendatud ÜRO välja kuulutatud rahvusvahelisele põliskeelte aastale.

Soome teadus- ja kultuuriministrile Hanna Kosonenile ja Ungari rahvusressursside ministrile Miklós Káslerile saadetud sõnumis ütles minister Tõnis Lukas, et hõimupäev on olnud juba 90 aastat Eesti, Soome ja Ungari kultuurikoostöö sümbol. 2019 aasta Eesti hõimupäevad on pühendatud ÜRO rahvusvahelisele põliskeelte aastale. Laupäeval ja pühapäeval toimuvad hõimupäevade peakontserdid Tartus ja Tallinnas.

"Enamik soome-ugri keeli on ohustatud või isegi hääbumas. Seetõttu on väga tähtis hõimupäevade eesmärk rõhutada nende unikaalsete keelte ja kultuuride tähtsust ja meenutada kõigile, et selliste keelte kaitsmine ja alalhoidmine on meie kõigi kollektiivne kohustus," ütles Lukas.

Ta kutsus Soome ja Ungari kolleegid ka järgmisel aastal Eestis toimuvale VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile. Sündmus toimub Tartus, Eesti Rahva Muuseumis 17.-19. juunini 2020 ning kongressi teema on "Kultuurimaastikud – keel ja meel".

Hõimupäeva tähistamise traditsioon algas 1931. aastal ning taaselustati 2011. aastal. Alates 2011. aastast on hõimupäev Eestis riiklik tähtpäev ja seda tähistatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval.