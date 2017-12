Kümme soovitust rõõmsateks ja ohututeks pühadeks

Ettevaatust lahtise tulega, küttekollete ning elektriga, ärge jätke kodu oma äraolekul valveta, hoolitsege heanaaberlike suhete eest jne, soovitab Eesti Korteriühistute Liit.

Eesti Korteriühistute Liit soovib kõigile eestimaalastele rahulikke pühi ning tuletab meelde mõned olulised asjad, et pühadeaeg rõõmsalt ning ohutult mööda saata.

1. Ettevaatust lahtise tulega, küttekollete ning elektriga

Küünlad, kaminatuli ning teised lahtise tule allikad tuleks kodunt lahkudes või magama minnes kustutada ning kontrollida, et pühade ajal täistuuridel töötavad elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus ülekoormust. Vanade majade vahetamata elektrijuhtmestik on aga murettekitav ohuallikas, mis tuleks kiiremas korras välja vahetada.

2. Pidage ilutulestikuga piiri

Kuigi suur hulk elanikke on rahulolematud, käib linnades ilutulestiku paugutamine. "Majade vahel ja rõdudelt lendavad igas ilmakaares odavad ja sugugi mitte alati ohutud pürotehnilised vidinad," toob Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige Urmas Mardi näiteid. Tema sõnul peaksid inimesed ükskord aru saama, et kortermaja rõdu või kitsuke hoov pole ilutulestiku tegemise koht.

Ilutulestikuvahendeid ei tohi kasutada kohas, kus see võib tekitada ohtliku olukorra – ohutu raadius oleks tema sõnul 30 meetrit ning enne ilutulestiku kasutamist tuleb täielikus ohutuses veenduda. "On selge, et kortermaja pisikesel rõdul, aga ka kortermajade lähiümbruses on igasugune pürotehnika kasutamine äärmiselt mõtlematu ja ohtlik tegu – liiati kui enamasti kiputakse seda tegema suuremas seltskonnas ja alkoholijoobes," rõhutas Mardi.

Mardi tuletab ka meelde korrakaitseseadust, kus on kirjas, et avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. "Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, välja arvatud juhul, kui selleks on kohaliku omavalitsuse luba. Keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari," toob Mardi välja.

3. Jääge majade kaunistamisel hea maitse piiresse

Ka jõulukaunistustega tasuks piiri pidada. "Muidu võib juhtuda nii, nagu mõne aasta eest Lasnamäel: naabritele jõulurõõmu pakkuda tahtnud noormees tekitas kortermaja seinale meeleoluka lasermängu, kuid lahkus ise kodunt, unustas aga arvuti sisse ning häiriv valgusmöll sundis naabreid lausa munitsipaalpolitseilt abi otsima," meenutas Urmas Mardi.

"Tuleb meeles pidada, et hunnik vikuvaid tulesid, tantsivad ja laulvad jõuluvanakujukesed ja helendavad põhjapõdrad ei pruugi kõigile meeltmööda olla."

Pigem tuleks jääda jõulukaunistuste paigaldamisel tagasihoidlikuks, jälgida, et need kedagi ei häiriks ning temaatilised kaunistused saaks pärast pidustuste lõppemist ka õigel ajal maha võetud.

4. Hoidke majaümbrus puhas ja võõrad majast eemal

Aastavahetuse paiku valmistavad ühistutele peavalu lõhutud pudelite killud kortermajade ümbruses. "Oma prügi tuleb korrektselt viia ikka prügikonteinerisse ja kui on tarvis, tuleks ühistul enne ja pärast pühi planeerida täiendav prügivedu," soovitab Mardi.

Niisamuti tuleks olla hoolikas ja hoida uksed pidustuste ajal suletud, et melus ei pääseks trepikotta kurjade kavatsustega võõraid. "Igaühele, kes uksekella vajutab, ei tohiks kindlasti küsimusteta fonolukku avada," hoiatas Mardi.

5. Ärge jätke kodu oma äraolekul valveta

Kui plaanite pühadeks kodunt kaugele sõita, hoolitsege aga selle eest, et pererahva eemalolek kurjategijate tähelepanu ei ärataks: paluge naabreid või sõpru tühjendada teie postkasti ning aeg- ajalt käia korterit üle vaatamas, kaitset pakuvad ka korralikult paigaldatud ja juhtimiskeskusega ühendatud valveseadmed. Ärge unustage ühistu juhtkonnale edastamast oma kontaktandmeid juhuks, kui elamus peaks tekkima avariiolukord ning selle lahendamiseks on tarvis teie korterisse pääseda.

6. Ärge jätke kodu kütteta

Kokkuhoidlike inimeste harjumus pikemaks ajaks talvepuhkusele sõites kodus küte välja lülitada on Mardi sõnul lubamatu. "Seadus näeb ette, et korteris peab säilima miinimumtemperatuur +18 kraadi. Kütteta korteris võivad külmaga lõhkeda veetorud ning see võib majale suurt kahju teha," paneb ta korteriomanikele südamele.

7. Hoolitsege heanaaberlike suhete eest

Majas, kui inimesed omavahel hästi läbi saavad, on kõigil mõnusam elada. Õppige oma naabreid tundma – ehk vajab mõni naabrimemm või – taat jõuluajal teie abi? Heategudega tuleks alustada enda lähedalt.

"Samuti ei tohiks ülemeeliku peoga või ka peoettevalmistustega naabreid liialt häirida," soovitab EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla. "Tallinna heakorraeeskiri keelab näiteks kloppida riideid ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal. Ka ei tohiks koridori või treppidele ladustada mööblit ja muud kraami."

8. Hoidke oma neljajalgseid lemmikuid

Pühadeajal, kus saluut on vältimatu, tuleks hoolitseda selle eest, et neljajalgsed lemmikud oleks turvaliselt kodus ja neid rahustada, et loomad stressi tõttu pead ei kaotaks ja ärevuses kodunt minema ei jookseks.

9. Parkige mõistlikult

Kõige lihtsam on korterelamu juures parkida siis, kui parkimiskohad on kasutuskorra alusel ära jagatud ning ka külaliste jaoks on kohad jäetud.

Kui aga need on juba võetud, siis tuleks püüda jätta auto tänava äärde, kus parkimine lubatud või hoopis parkimismajja. Kindlasti ei tohiks takistada teiste elanike liikumist, parkides kinni hoone sissesõiduteed.

10. Ärge unustage libedust, tugevat tuult ja lund

Kuigi ilmateade lubab jõulupühadeks lörtsisadu ja kerget lund, tuleks ikkagi hoolitseda selle eest, et majade sissepääsuteed ning trepid poleks libedad. Niisamuti tuleks terrassile seatud kuusk korralikult kinnitada, et tugev tuul seda lendu ei viiks. Kui aga pühadeajal peaks meid kõigele vaatamata üllatama tihe lumesadu, tuleks ennekõike puhtaks teha katused, kuna katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 meetrit.