KUNINGLIK PULM: Mida inimesed internetist Meghani kohta otsivad?

Inimesed guugeldavad muu hulgas, millist kleiti kannab uus Briti kuningakoja liige Meghan Markle, kui vana ta on ja kas ta jätkab sarjas "Suits" näitlemist.

Google on teinud statistika, milliseid küsimusi peatse uue Briti kuningakoja liikme kohta kõige enam otsitakse. Teada tahetakse nii Meghani pulmakleidi kohta kui ka seda, mis saab olema tema tiitel.

Tele2 Eesti klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul on kõige ja kõigi guugeldamine laialt levinud praktika. "Oleme varemgi kuulnud humoorikatest otsingukombinatsioonidest, mis inimesi huvitab," rääkis Seliov. "Tänane kuninglik pulm on suures huviorbiidis ning inimesed kodudes tahavad teada, kes on Meghan Markle."

Meghani puhul on otsingud klassikalised:

"Meghan Markle age" ehk mis on Meghan Markle’ vanus

Meghan on 36-aastane näitjelanna, kes on sündinud 4. augustil 1981 Los Angeleses. Ka endisel USA presidendil Barack Obamal on sünnipäev samal päeval.

"Meghan Markle father", "Meghan Markle mother" ehk inimesi huvitab, kes on tema isa ja ema

Meghani vanemad on endine telesarjade valguskunstlik Thomas Markle ja joogaõpetaja ning sotsiaaltöötaja Doria Ragland. Meghani vanemad on lahutatud.

"Meghan Markle movies" / Meghan Markle’i filmd

Meghan on tuntud eelkõige oma Rachel Zane’i rolli pärast telesarjast "Suits". Ta on osalenud ka mõnes filmis, näiteks "Dater’s Game" ja "When Sparks Fly".

"Meghan Markle wedding dress" – inimesi huvitab, milline näeb välja pulmakleit

Pulmakleit on üks enim varjatud saladusi kuningliku pulma puhul. Kuulujutud pakuvad kleidi autoriteks maailmakuulsaid moemaju ja -loojaid nagu Erdem, Jenny Packham, Christopher Bailey, Stella McCartney, Alexander McQueen’i disainer Sarah Burton ja Ralph & Russo.

"What will Meghan Markle be called?" Kelleks saab Meghan Markle?

Kate Middletonist sai Cambridge’i hertsoginna ning inimesi huvitab, millise tiitli saab endale Meghan. Arvatakse, et Harryle ja Meghanile omistatakse Sussexi hertsogi ja hertsoginna tiitel.

"Is Meghan Markle still on Suits?" ehk kas Meghan on endiselt sarjas Suits

Paraku ei saa Meghan enam sarjas kaasa lüüa ning ta peab asuma igapäevaselt täitma kuninglikke kohutusi.