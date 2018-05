Kunz: Euroopa Liit seisab silmitsi kahe suure veelahkmega

Põhja-Lõuna lõhe aurotab eurotsooni reformi ja Ida-Lääne lõhe joonistub välja pea kõigis teistes küsimustes: demokraatia, ränne, väärtused, ütles Prantsusmaa rahvusvaheliste suhete instituudi (IFRI) teadur Barbara Kunz.

Euroopa Liit seisab praegu silmitsi kahe suure veelahkmega: Põhja-Lõuna ja Ida-Lääne vahel, ütles Prantsusmaa rahvusvaheliste suhete instituudi (IFRI) teadur Barbara Kunz usutluses BNS-ile.

"Tahtmata liigselt lihtsustada või olla must ja valge, leian, et Euroopa seisab silmitsi kahe suure veelahkmega: Põhja-Lõuna lõhe, mis ilmneb debatis eurotsooni reformi üle, ja Ida-Lääne lõhe, mis joonistub välja pea kõigis teistes küsimustes: demokraatia, ränne, väärtused," lausus 31. mail algaval Lennart Meri konverentsil osalev Kunz.

Teaduri sõnul on sellele võimalik lisada veel kolmas spetsiifiliselt kaitseteemasid puudutav lõhe, mis jookseb piki seda, kas võtmeprioriteet peaks olema välisoperatsioonid või kollektiivkaitse ja USA tugev seotus sellega ilma, et need kaks teineteist täielikult välistaksid.

"Need veelahkmed annavad Euroopas ainest debattidele veel palju aastaid ja kõik EL-i liikmed peavad nendega kuidagi kohanema," ütles sõnas Kunz.

Mida nõrgem on Prantsuse-Saksa juhtroll, seda suurem on nende lõhede tähtsus, oletas IFRI teadur. "Brexit võimendab seda," lisas ta.

Tänavune mai lõpus ja juuni alguses toimuv Lennart Meri konverents "Järgmised sada aastat / The Next Hundred Years" on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale ja vaatleb tulevikku läbi minevikuprisma, tuues Eestisse taas Euroopa ja maailma juhtivad poliitmõtlejad ja tegevpoliitikud.

Esinejate seas on Eesti juurtega Austria president Alexander Van der Bellen ja Soome välisminister Timo Soini. Konverents algab avaliku arutelupaneeliga Tartu Ülikooli (TÜ) aulas 31. mail.

"Selleks, et muutustega paremini toime tulla ning tehnoloogiliselt arenenud inimkonnale parimat tulevikku kujundada, peame õppima minevikust ning neid õppetunde õigesti rakendama. Eesti sajas sünnipäev on sobiv hetk mineviku õppetundide üle järelemõtlemiseks nii regionaalses kui globaalses kontekstis," ütles konverentsi korraldaja Riina Kaljurand.

Seekordse Lennart Meri konverentsi kinnitatud osalejate hulka kuuluvad USA armee Euroopa ülemjuhataja LtGen. Christopher Cavoli, Portugali kaitseminister José Alberto de Azeredo Lopes, USA välisministeeriumist Elisabeth I. Millard, McCaini instituudi direktor ja USA eriesindaja Ukraina läbirääkimistel Kurt Volker ning USA erukindral David H. Petraeus.

Euroopa Liidu ja NATO stabiilsus sõltuvad üha enam liikmesriikide ühtsusest, mida kolmandad riigid nii digitaalsete kui sõjaliste vahenditega õõnestada püüavad. Euroopas on suurenenud parem- ning vasakäärmuslus, populism, separatism, viha ja poliitiline võõrandumine. Poliitilist identiteeti kujundatakse nii konspiratsiooniteooriate kui jagatud väärtuste ja ideoloogiate baasil. Kiire poliitilise edu saavutamiseks kasutatakse nii oleviku kirjeldamisel kui ajaloo ümberkirjutamisel võltsuudiseid ja võltsajalugu. Üha vähem on võimalik toetuda demokraatia sisemisele loogikale ning kodanike võimele oma juhtidelt vastutust nõuda.