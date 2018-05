Pealinn uuris Tallinna elanikelt, kas nad toetavad öörahu huvides vanalinna kõrtsides alkoholimüügi lõpetamist südaööl või kell kolm hommikupoolikul?

Ülle: inimesed peavad vahepeal ka alkoholist puhkama

"Mina toetaksin küll alkoholimüügi varasemat lõpetamist, sest inimesed peavad vahepeal ka alkoholist puhkama," ütles Ülle(51). "Siis jääb magamiseks ka piisavalt aega. Pole hea, kui inimesed hommikuni joovad."

"Ma arvan, et kõik Tallinna elanikud peavad saama öörahu ja puhata, sest öö on ikkagi selleks, et magada. Kui selle asemel juuakse end täis ja kakeldakse, on tänavapilt kindlasti rikutud, see rikub meie vanalinna," sõnab Ülle.



Mari-Ann: öömüügi piirang baarides aitaks kindlasti rahule kaasa

"Alkoholimüügi piiramine baarides on tõesti hea mõte, sest siis mõjuks linnapilt ka paremini," rääkis Mari-Ann(22). "Kogu aeg ei oleks kõik kohad purjus inimesi veel varasel hommikul täis."

"Ei tahaks olla nende nahas, kes elavad baaride juures või samas majas," ütles ta. "Lärm kodu juures ju ärritab ega lase magada, öömüügi piirang baarides aitaks kindlasti rahule kaasa. Üleüldse kõik võidaksid sellest, muidugi peale baariomanike."



Aleksandr: terrassidel võiks alkoholi müügi kella 23-st lõpetada

"Mina arvan, et kõigepealt peaks keelama terrassidel alkoholi müügi, seda võiks teha juba kella 23-st. Teisest küljest on baarid ikkagi äri, inimesed peavad kuidagi elama," ütles Aleksandr(44). "Baarid ja restoranid ise võivad täiesti vabalt kauem töötada, sest vahepeal võib tekkida igaühel soov klaasikest veini võtta."

"Öise rahu kohta mainiksin seda, et tõepoolest ei ole ilus, kui inimesed joovad end mäluauku ja teevad vanalinnas pahandusi," lõpetas ta.



Erwin: baaride varasem kinnipanek paneb vist linna kultuuri ka kinni

"See on kahe otsaga asi. Baaride varasem kinnipanek paneb vist linna kultuuri ka kinni," ütles Erwin(32). "Osaliselt inimesed ju oskavad mõõdukalt pidu panna."

"Need, kes elavad vanalinnas, peavad ka arvestama sellega, et pidu pidevalt toimub," sõnas ta. "Öörahu on kindlasti igaühele oluline, aga inimesed teevad ka vigu. Kui keegi segab minu öörahu, siis ma lihtsalt vahetan elukohta. Mis puudutab turvalisust, siis selle jaoks on politsei."