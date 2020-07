Laagna avarii kaaspõhjustaja võis olla kollase Chevrolet Camaro juht

"Arvestades tema osalust kogu sündmuste käigu juures alates sõidu algusest kuni avarii toimumiseni, leiame, et kuigi Chevrolet ise avariis ei osalenud, on ka temal selge roll avarii toimumises," märkis ringkonnaprokurör Diana Helila.

Prokutatuur peab Tallinnas Laagna teel 21. juuni õhtul juhtunud inimohvritega liiklusõnnetuse kaaspõhjustajaks kollase Chevrolet Camaro juhti ja kohus võttis ta pühapäeval vahi alla.

Tänaseks on avarii asjaolude uurimise käigus tuvastatud kollase Chevrolet Camaro juht, kes avariile eelnevalt koos avariis osalenud BMW-ga Laagna teel kihutas, teatas prokuratuuri pressiesindaja. Tegemist on 29-aastase mehega, kel on kaks kehtivat väärteokaristust kiiruse ületamise eest. Lisaks kahele karistusele on tema suhtes käimas kaks väärteomenetlust seoses juuni kuus toime pandud liiklusrikkumistega.

Praeguseks kogutud tõendid viitavad sellele, et BMW ning Chevrolet juhid vestlesid omavahel vanalinnas ning seejärel sõitsid läbi linna Laagna teele, kus toimus avarii. Teekonna vältel on mõlema auto sõidustiil agressiivne ning autod liikusid liiklusvoost tunduvalt kiiremini.

Helila sõnas, et prokuratuur on lisaks BMW juhile esitanud tänaseks kuriteokahtlustuse ka Chevrolet’ juhile.

"Prokuratuur käsitleb Chevrolet juhti avarii kaaspõhjustajana," sõnas Helila. "Arvestades tema osalust kogu sündmuste käigu juures alates sõidu algusest kuni avarii toimumiseni, leiame, et kuigi Chevrolet ise avariis ei osalenud, on ka temal selge roll avarii toimumises. Hoolimata sellest, et Chevrolet juht ei ole kriminaalkorras karistatud, on tema liikluskäitumist arvestades põhjendatud karta, et vabaduses viibides võib ta ka edaspidi ohustada kaasliiklejaid. Seetõttu esitas prokuratuur nädalavahetusel kohtule taotluse Chevrolet’ juht uurimise ajaks vahistada ning kohus nõustus prokuratuuri taotlusega."

Sõpradega piiride ületamine

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder ütles, et õnnetusele järgnenud kahe ja poole nädala jooksul on politseinikud teinud väga palju uurimistoiminguid, et selgitada välja kõik selle liikluskuriteo asjaolud. "See õnnetus on paraku näide sellest, kuidas koos sõpradega piiride ületamine tundub esmapilgul lõbus, kuid selle rumalusega rikutakse nii enda ja paljude teiste inimeste tulevik. Politsei teeb menetluses enda poolt kõik, et kannatanud ja nende lähedased saaksid rahu, ent kahjuks ei too see tagasi oma elu kaotanud inimesi," ütles ta.

21. juuni õhtul põrkasid Laagna teel kokku neli sõiduautot. Õnnetuses osalesid sõiduautod BMW, Volvo, Toyota ja Ford ning kõik autod sõitsid suunaga linnast välja Mustakivi silla poole.

Esimesena sõitis 20-aastase Isa Khalilovi juhitud BMW otsa Fordile. Autode kokkupõrke tagajärjel hukkus sündmuskohal jalakäija, bussipeatuses seisnud naine. Päev hiljem suri haiglas Fordi roolis olnud mees.

Õnnetuses vigastatuid oli kuus, sealhulgas kõik autodes olnud viis inimest ja bussipeatuses surma saanud naise läheduses seisnud inimene.

BMW-s ja Toyotas oli mõlemas üks inimene, kes mõlemad said kergemaid vigastusi ja viidi haiglasse kontrolli. Volvos sõitsid kaks inimest, kellest üks on raskes seisus haiglas.