Läänemere riigid kella keeramises kokkuleppele veel ei jõudnud

Tallinnas kohtunud Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Poola esindajad tõdesid ühiselt, et kella keeramise lõpetamise kokkulepe Euroopa Liidus nõuab veel palju koostööd, hetkel ei ole Euroopa Liidu liikmesriikide seas piisavat enamust kellakeeramisest kiirelt loobuda.

Tallinnas kohtunud Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Poola esindajad tõdesid ühiselt, et kella keeramise lõpetamise kokkulepe Euroopa Liidus nõuab veel palju koostööd, hetkel ei ole Euroopa Liidu liikmesriikide seas piisavat enamust kellakeeramisest kiirelt loobuda.

Eesti tõstatas kohtumisel olulise küsimusena, et Euroopa Liidu liikmesriikidel peaks olema võimalus omavahel kokku leppida suure massiga autorongide liikumist üle piiride. "Kui täna on Eestis teatud juhtudel lubatud 52 tonnise massiga autorong ja Lätis samuti, siis Eestist Lätti sellise autorongiga sõita ei tohi," rääkis Simson. Seega võiks ühtlustada ka suuremõõtmeliste- ja raskekaaluliste veoste nõuded piiriüleses liikluses, et vedajad ei peaks piiridel muutma veosega seonduvaid tingimusi, tähistust või saatjate olemasolu.

Lisaks märkis Eesti kohtumisel, et oluline on soodustada transpordiandmete vaba liikumist Euroopa Liidus, mis aitaks parandada teabevahetust kasutatud autode ajaloos ning toetada kogu liikuvusteenuste digitaliseerimist nagu isesõitvad autod.

Kohtumisel arutati ka Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmist transpordis. Simsoni sõnul on üheks võimaluseks CO2 lekke vähendamiseks tugevamad toetusmeetmed alternatiivkütuste taristu rajamiseks ning raudtee elektrifitseerimine. "Euroopa Liit toetab maantee kaubavedude suunamist raudteele ning keskkonnasõbraliku ühistransporti. Seega peab Eesti oluliseks alustada analüüsi raudtee kontaktvõrgu pikendamiseks," lisas ta.

Ühtlasi andsid Eesti, Läti ja Leedu esmaspäeval Soomele üle ametliku kutse liituda Rail Balticu ühisettevõttega. Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Sabina Lindström kinnitas, et Soome on valmis Rail Balticuga liituma ja ametlik kutse võimaldab protsessiga edasi liikuda.

Eesti, Läti ja Leedu transpordiministrid kohtuvad traditsiooniliselt kord aastas, seekord olid kaasatud ka Soome ja Poola. Eesti delegatsiooni juhtis Kadri Simson, Lätit transpordiministeeriumi kantsler Kaspars Ozoliņš, Leedut transpordi- ja kommunikatsiooniminister Rokas Masiulis, Poolat infrastruktuuriminister Andrzej Adamczyk ja Soomet transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Sabina Lindström.