Läänesuuna raudtee remonttööd liiguvad Tallinna-Pääsküla lõigule

Alates esmaspäevast, 28. maist alustatakse raudtee remonttöödega Tallinna-Pääsküla lõigul ning muutub Läänesuuna reiside sõiduplaan. Kloogaranda saab senisest tihedamini, tähelepanelik tuleb olla ka ooteplatvormide kasutamisel.

28. maist kuni 22. juunini toimuvad raudtee remonttööd Tallinna ja Pääsküla vahel. Liiklusgraafik on muudetud ja tööpäevadel kella 10:40-st kuni õhtul 21:40-ni saavad rongid linna sees sõitmiseks ja peatumiseks kasutada vaid Tallinnasse siseneval suunal olevat teed ja platvorme. Palume Tallinna-Pääsküla-Tallinna vahelisel lõigul reisimisel olla tähelepanelik ja jälgida ooteplatvormidel olevaid infosilte. Hommikul ja hilisõhtul on mõlemad teed rongiliiklusele avatud ning rongid väljuvad tavapäraste platvormide äärest. Lisaks muutuvad ka mõnede reiside väljumisteed Balti jaamas.



"Oleme sõiduplaani koostamisel lähtunud sellest, et reisijad asendusbusse kasutama ei peaks ning et hommikusel tööle- ja koolimineku ajal oleks rongiliiklus endiselt mugav, sujuv ja kiire," ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. "Pärastlõunal on sõiduplaanis remonttöödeks suletava ühe tee tõttu paraku oluliselt vähem väljumisi. Seetõttu plaanime kasutada nii pikki ronge kui võimalik ja loodame klientide mõistvale suhtumisele, kui pärastlõunasel ajal rongid mõnevõrra rohkem koormatud on."



"Riisipere ja Kloogaranna suunal reisijatel on tööpäeviti vajalik enamikul juhtudel teise rongi ümber istuda. Tallinnast välja sõites tuleb sellistel puhkudel kõigepealt minna Tallinna-Paldiski rongile ja vastavalt Keilas või Kloogal teise rongi ümber istuda, antud info on sõiduplaanis ka välja toodud. Nädalavahetustel toimib Läänesuuna rongiliiklus tavapäraselt ning kasutada saab tavapäraseid ooteplatvorme, ent sõiduplaanis on ka siis muudatusi."



"Positiivse poole pealt saab välja tuua, et Kloogaranda saab tööpäeviti tihedamini kui tavapäraselt, sisuliselt on võimalik Kloogaranda ja sealt tagasi sõita terve päeva jooksul. Loodame, et praeguste ilusate ilmadega võimalikult paljud inimesed seda võimalust ka kasutavad."



Remondiaegsed sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehelt ja peatustes olevatelt infostendidelt, tasuta rongiinfot jagab ka ööpäevaringne infotelefon 616 0245.