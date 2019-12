Laenuvõtja meelespea: kuidas võrrelda laenupakkumisi

Laenu ei tohiks kunagi võtta kergekäeliselt. Kaalu hoolikalt oma võimalusi, tutvu lepingutingimustega ning hinda enda võimekust võetud kohustus tagasi maksta.

Mida peab inimene teadma laenu võttes? Kuidas vältida võlgu jäämist ning kuidas orienteeruda krediidipakkujate pakkumistes? Neile küsimustele aitab vastata laenupakkuja Raha24 laenu- ja makseosakonna juht Aljona Mets.



Laenu puhul on tegelikult oluline jälgida vaid kaht asja, ütleb laenupakkuja Raha24 laenu- ja makseosakonna juht Aljona Mets: "Need on krediidi kulukuse määr ja intressi kogukulu."



Metsa sõnul on intress ainult üks laenu kuludest ega iseloomusta laenu kogukulu. Krediidi kulukuse määra arvutamisel arvestatakse aga nii intressi, lepingutasu, laenu- ja kontohalduse kui muude kuludega, mida tarbija on kohustatud maksma. "Sellepärast ongi väikelaenu puhul oluline võtta arvesse pigem krediidi kulukuse määra, mis näitab kõiki laenu kulusid ning kui soodne pakkumine tegelikult on."



"Seega, mida väiksem on krediidi kulukuse määr, seda soodsam on ka laen," ütleb Mets.

Intressi kogutulu võib olla laenusummast kaks korda suurem



Intressi kogukulu näitab seda, kui palju tarbija maksab laenuandjale, selgitab ta. "Nii võib krediidiandja pakkuda tarbijale näiliselt soodsate tingimustega laenu, kuid kui intressi kogukulu on laenusummast kaks korda suurem, siis ei ole ju ometigi tegu mõistliku laenuga."



Mets paneb inimestele hingele, et parima laenupakkumise leidmiseks ainult intresside võrdlemisest ei piisa. "Intress aga ei anna kogu vaja minevat infot laenu kohta. Näiteks ei anna see sulle mingit infot lepingutasu, laenu- ja kontohalduse ja muude kulude kohta."



Ühe olulise lepingu tingimusena märgib Mets ära laenupuhkuse. "Sõna "puhkus" on küll eksitav, sest intressi tuleb ikka edasi maksta ja laenuperiood pikeneb, aga see võimaldab rahaliste raskuste korral laenu põhiosa tasumist edasi lükata."



Selle asemel, et näiteks töökoha kaotuse järel jätta laen lihtsalt maksmata, tasub võtta laenupuhkust, mis küll ei vabasta igakuistest kohustustest, kuid võimaldab neid ajutiselt vähendada, selgitab Mets.

Laenu maksmata jätmise asemel tasub võtta laenupuhkust



Laenupakkumiste kogumiseks soovitab ta pöörduda mitme erineva krediidiandja poole. "Tark inimene võtab aja ja vaatab läbi krediidiandjate kodulehed ning koostab endale kas Exceli tabeli või kirjutab üles pakutavad intressid ja lepingutasud. Kahjuks kipub mõnel krediidiandjal oluline info laenu kohta olema võrdlemisi hästi peidus pikkades lepingu lisades või üldse mitte leitav."



Ta lisab, et kuigi mitme pakkuja poole pöördumine võib olla mõnevõrra aeganõudev ning ka siis on vaja teada, mida võrrelda parima pakkumise leidmiseks, võib see kokkuvõttes aidata hoida laenukuludelt märkimisväärselt kokku.



Võimalik on kasutada ka võrdlusportaale. "Kuid tasub teada, et nii mõnigi platvorm on loodud krediidiandja enda poolt ning võib kuvada konkreetse pakkuja laenu kui soodsaimat."