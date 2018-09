Lagle Parek: vahel ei usu eestlane iseennastki

"Eestlane ei usu väga kedagi. Mul on isegi kahtlus, et ta ei usu vahel iseennastki. Loodame, et paavst natukene mõjutab meid teises suunas," rääkis ühiskonnategelane Lagle Parek.

Ma ei oska paavstilt mingit erilist sõnumit oodata. See on aga suurepärane, et ta külastab nii väikest rahvast kui meie, kelle hulgas on pealegi nii vähe katoliiklasi. See on paavsti tugi ja tunnustus väikesele rahvale. Aeg on näidanud, et usul on inimeste mõjutamisel väga suur jõud. Inimesed vajavad kedagi, kelle poole vaadata. Poliitikud on praegu nii nigelad, et nad ei mõju eeskujuna. Paavst sisendab ikkagi lugupidamist. Eestlane ei usu väga kedagi. Mul on isegi kahtlus, et ta ei usu vahel iseennastki. Loodame, et paavst natukene mõjutab meid teises suunas. Eestlane kindlasti hoolitseb omal moel oma hinge eest. Võib-olla mitte väga kristlikul moel, kuid hea ja kurja asi on eestlastel ikkagi suhteliselt paigas. Meil tähtsustatakse väga edukust, kuid tegelikult peame me mõtlema rohkem sellele, et elu peab olema huvitav. Mind vihastab alati, kui kõik ehitatakse üles edukusele. Meil tekib palju probleeme sellest, et inimesed ei otsi oma teed, mis pakuks inimesele vaimset rahuldust ja teeks teda õnnelikuks.