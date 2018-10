Lähipäevadel küündib õhusoe paiguti 17 soojakraadini

Kuigi oktoober on jõudnud teise nädalasse, näitavad ilmad taas kerget soojenemistrendi ja kolmapäeval-neljapäeval on mitmel oodata kuni 17 kraadi sooja.

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel pilves selgimistega ilm. Kord siin, kord seal sajab vihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 14, öö hakul saartel ja rannikul 18 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Teisipäeva päeval on ülekaalus pilves selgimistega ilm, vaid Lõuna-Eestis võib enam selgemat taevast olla. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 14, pärastlõunal saartel ja rannikul 17 m/s. Sooja on 11-14 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilved hõrenevad, kuid öö hakul võib Põhja-Eestis veel vähest vihma sadada. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 14, rannikul 18 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, ennelõunal rannikul puhanguti 14 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 13-17 kraadi.

Neljapäeva öösel tekib madal õhuke pilvekiht, kuid ilm on sajuta. Väga paljudes kohtades võib udu olla. Puhub läänekaaretuul 2-7 m/s. Hommikuks tuul vaibub. Sooja on 5-10, rannikul kuni 12 kraadi. Neljapäeva hommikupoolikul võib mitmel pool udu püsida, päeva peale tekib selgemaid laike. Ilm on sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-7 m/s. Sooja on oodata 12-17 kraadi.