Lähipäevil jätkub talve kohta soe ilm ja oodata on ka päikesepaistet

Ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevadel jätkumas talve kohta soe ilm ning oodata on ka päikesepaistet.

Pühapäeva öö hakul on ilm pilvine ja mitmel pool sajab vähest lund. Pärast keskööd pilved hõrenevad ja sajud harvenevad. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15, pärast keskööd kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -5 kradi, rannikul tuleb kohati kuni +1 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib sadada kerget lund. Puhub loode- ja läänetuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti 20 m/s, pärastlõunal pöördub tuul edelasse. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +2 kraadi, vahendas BNS.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, hommikuks sajud hõrenevad. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse, puhudes 7-12, puhanguti kuni 15 m/s, saartel ja rannikul 20 m/s, hommikul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub loodetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul pilvisus tiheneb. Kohati sajab kerget lund. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Päeval on ennelõunal pilves ilm, pärastlõunal pilvisus hõreneb. Ilm püsib olulise sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.