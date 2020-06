Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 31 kraadini

Ilmateenistuse prognoosi järgi jätkub lähipäevil väga soe ilm ja kohati on oodata koguni 31 plusskraadi.

Kolmapäeva öösel on valdavalt selge ja kuiv ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 9-14, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Päeval on enamasti päikeseline ja kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 3-7 m/s. Sooja on 23-28, meremõjuga rannikul kuni 18 kraadi.

Neljapäeva öösel on enamasti selge ja kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Päeval on saartel ja rannikul on valdavalt päikeseline, sisemaal on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga ka sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 25-29, rannikul kohati kuni 19 kraadi.

Reede öösel on selge ja kuiv ning nõrga tuulega ilm. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 27-31, meretuulega rannikul kuni 20 kraadi.