Laiemad parkimiskohad vähendavad kahjunõuete hulka

Riigikogu majanduskomisjoni liige Tarmo Kruusimäe ütles, et alates tunamullusest kehtiv kehtiv linnatänavate standard soovitab kaubanduskeskuse parkimiskoha laiuseks vähemalt 2,7 meetrit.

Kruusimäe sõnul on siiamaani olnud parkimiskohtadele kehtinud standard 2,6 meetrit. "Tänapäeva autod on laiemad, paljud parklad on aga joonitud vanade reeglite järgi," vahendas BNS Kruusimäe sõnu.

Ta märkis, et Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel on nendes kaubanduskeskustes, kus parkimiskohad on laiemaks joonitud, vähenenud kahjunõuete hulk veerandi võrra.

"Liikluskindlustuse fond soovib laiema parkimiskoha standardi seadustada," sõnas Kruusimäe. "Kõik saavad aru, et probleem on olemas."

Kruusimäe sõnul otsustas majanduskomisjon pöörduda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, et ministeerium pakuks kahe kuu jooksul välja lahenduskava.