Tallinna ühistranspordi piletilunastussüsteemi uuenduse tulemusena on sõitjail võimalik alates novembrist sõidupileti eest tasuda ka kontaktivaba pangakaardiga - novembris osteti pilet viipemaksega 4169 korral.

"Pangakaardiga tehtud piletiostude statistika näitab, et ühe tunni pileteid maksumusega 1,10 eurot osteti novembris 4486 korral ning 61 korral on ostetud sama kaardiga pileteid päeva jooksul vähemalt kolm korda ning tunnipiletid on ümber arvestatud päevapiletiteks maksumusega kolm eurot," rääkis Tallinna transpordiameti piletisüsteemi juhtivspetsialist Tiit Laiksoo BNS-ile.

"Selliseid juhtumeid, kus valideeritakse rahakotte, milles on nii Ühiskaart kui ka kontaktivaba pangakaart, on ikka olnud ning inimesed on kirjutanud ja helistanud. Oleme neile olukorda selgitanud ja palunud tähelepanelikumad olla. Poes ei pane ju keegi rahakotti vastu makseterminali, seega peaks ühissõidukites samamoodi käituma ehk kaart tuleb rahakotist välja võtta," lisas Laiksoo.

Tallinnas toimib pangakaardi viipemakse ühissõiduki esiukse juures paiknevas validaatoris ning juhureisijatel ei ole vaja enam osta piletit juhilt ega omada Ühiskaarti, et kasutada Tallinnas liiklemiseks ühistransporti. Reisija tunneb viipemakse võimaluse ära süsteemi toetavatele validaatoritele lisatud kleebise järgi.

Validaator on varustatud nelja rohelise signaallambiga, mille süttimine kaardi valideerimisel annab märku kaardi lugemise õnnestumisest. Samas ei tähenda tulede süttimine automaatselt veel sõiduõiguse olemasolu ning eduka valideerimise tulemusena peab lisaks kõlama ka seda kinnitav helisignaal. Juhul, kui rohelistele tuledele järgneb punaste tulede süttimine, siis kaardi valideerimine ei õnnestunud ning sõiduõigus puudub. Uus tulede- ja helisüsteem rakendub lisaks pangakaardi viipemakse võimekusega seadmele ka kõigis teistes sõidukis olevates validaatorites.

Valideerimisel tuleb eelnevalt kontrollida, et reisija näitab õiget kaarti – hoolimata Ühiskaardiga seotud sõiduõiguse olemasolust müüakse pangakaardi valideerimisel uus tunnipilet. Mitme kaardi üheaegne näitamine validaatorile võib kaasa tuua soovimatu piletiostu või olemasoleva sõiduõiguse tuvastamise ebaõnnestumise. Pangakaardi teistkordne valideerimine samas ühissõidukis ei müü uut piletit, vaid validaatori ekraanil kuvatakse kehtiva pileti lõpptähtaeg.

Viipefunktsiooniga pangakaardi valideerimisel müüakse täishinnaga tunnipilet. Kui pangakaardiga viibates ostetakse sama päeva jooksul enam kui kaks tunnipiletit, arvestatakse piletid ümber päevapiletiks. Pangakaardiga tasudes sõidusoodustust ei anta.

Täiendavat infot kontaktivabade pangakaartide kasutamise kohta ühistranspordis leiab veebist tallinn.pilet.ee või infotelefonidelt 6118000 ning 11800. Viimane neist on tasuline. Samalt veebiaadressilt on leitav ka pangakaardiga tasutud sõitude ajalugu ja juhised vastava päringu teostamiseks.