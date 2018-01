Lang loobub riigikogu aseesimehe nõuniku kohast

Reformierakondlane Rein Lang teatas, et loobub riigikogu aseesimehe nõuniku kohast, sest peab tekkinud olukorras töötamist võimatuks. "Meie enda väljaöeldut kasutati meie vastu, sest me ei osanud asju mõistlikult välja öelda. Meie viga," sõnas Lang erakonna pressiesindaja vahendusel.

Reformierakondlane Rein Lang teatas, et loobub riigikogu aseesimehe nõuniku kohast, sest peab tekkinud olukorras töötamist võimatuks. "Meie enda väljaöeldut kasutati meie vastu, sest me ei osanud asju mõistlikult välja öelda. Meie viga," sõnas Lang erakonna pressiesindaja vahendusel.

"On ülimalt kahetsusväärne ja kurb, et uus aasta algas sellise jamaga. Kui [Reformierakonna esimees] Hanno [Pevkur] mind nõu andma kutsus, oskasime küll ette näha, et selle ametlik vormistamine võib tõmmata tähelepanu, kuid ei osanud prognoosida sellist oponentide indu aasta alguses kohe kampaaniat teha. Meie viga. Meie enda väljaöeldut kasutati meie vastu, sest me ei osanud asju mõistlikult välja öelda. Samuti meie viga," sõnas Lang erakonna pressiesindaja vahendusel.

Langi sõnul selge, et sellises õhustikus töörahu poliitiliste seisukohtade läbitöötamiseks ei tule. "Seepärast pean mõistlikuks Hanno pakutud ametlikust nõuniku töökohast Toompeal loobuda. Nõu annan ikka ja on hea meel kui seda arvesse võetakse. Erakonna programmi teeme jätkuvalt edasi, nagu eelmise aasta märtsis kokku leppisime," ütles Lang.

Riigikogu aseesimees ja Reformierakonna esimees Hanno Pevkur avaldas kahetsust, et olukord sellise pöörde võttis.

“Kutsusin Reinu nõunikuks tema kogemuste ja teadmiste pärast," sõnas Pevkur ning tõi esile et Lang on olnud üks põhiseaduse loojatest ning töötanud nii välis-, kultuuri kui justiitsministri kui ka riigikogu asespiikri ametikohal.

Rein Lang on kauaaegne Reformierakonna liige. Lang valiti esmakordselt riigikokku 2003. aastal. Lang töötas kultuuriministrina aastatel 2011–2013, justiitsministrina 2005–2011 ning enne seda täitis 2005. aastal lühikest aega välisministri ülesandeid.

Aastatel 2003–2005 oli Lang riigikogu aseesimees.

