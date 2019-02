Lapse uppumises süüdi jäänud ema pääses karistusest

Karistusseadustik lubab süüdimõistetu karistusest vabastada, kui ta on kuriteo tagajärje tõttu ise raskelt kannatanud. Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi jättis naine mullu 9. märtsil oma kolmeaastase lapse järelevalveta, mistõttu laps uppus Vääna jõkke.

Harju maakohus mõistis neljapäeval ema süüdi oma kolmeaastase lapse uppumises, kuid vabastas ta karistusest, vahendas BNS.

Kohus leidis, et ema on lapsega juhtunud traagilises õnnetuses küll süüdi ja mõistis talle kuue kuu pikkuse vanglakaristuse, kuid vabastas ta karistusest.

Kohtuvaidluses taotles prokurör naisele sama karistust. Kaitsja aga taotles naise karistusest vabastamist.

Uurimisandmetest nähtub, et mullu 9. märtsi õhtul helistas politseisse naine ning teatas, et tema kolmeaastane laps on kadunud.

Sündmuskohale jõudnud politseipatrull selgitas välja, et laps oli väljas üksi, kui ta ema oli majas koos teise lapsega ning tegeles koduste asjadega. Isa kodus sel ajal ei olnud.

Last otsima asunud ametnikud leidsid lapse surnukeha samal õhtul Vääna jõest. Kriminaalasja materjalide kohaselt viibis laps umbes tund aega üksi talu territooriumil ja mänguväljakul, mis asub 24 meetri kaugusel Vääna jõest. Uurimisversiooni kohaselt läks laps jõe äärde ja libises vette.

Süüdistuse kohaselt jättis naine väikelapse järelevalveta, mis tõi kaasa lapse surma ettevaatamatusest.

Ringkonnaprokurör Rita Siniväli sõnul on riigikohus varasemalt märkinud, et kolmeaastane laps on arusaamisvõimetu ning tema elu ja tervist ohustab eeskätt tema enda suutmatus välismaailmas objektiivselt eksisteerivaid ohte teadvustada ja nendele ohtudele vastavalt käituda.

"Seetõttu on lapsevanematele perekonnaseadusega pandud kohustus tegutseda lapse huvides vajaliku hoolsusega, kaitsta last tema elu ja tervist ähvardavate ohtude eest, sealjuures ette näha ja ennetada kahjuliku tagajärje saabumist. Antud juhul jättis lapsevanem hooletult oma kohustused täitmata, sel põhjusel on talle esitatud süüdistus lapse ettevaatamatu surma põhjustamises," märkis prokurör.