Lapsed saavad taaskord nautida Tallinna Kesklinnas suveteatrit

"Suvi on tore aeg selleks, et veeta lastega lõbusalt aega roheluses. Seetõttu pakume tervele perele meelelahutuseks kaasahaaravaid etendusi, mis suve jooksul jõuavad mitmesse Kesklinna parki," ütles Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Miku-Manni Lasteteatri eestikeelsed ja kogupereteatri "Lendav Lehm" venekleelsed suveetendused toimuvad juuli esimesest poolest kuni augusti lõpuni pühapäeviti algusega kell 11. Etendused kestavad 30-40 minutit ja on vaatajatele tasuta. Iga etenduse järel pakutakse lastele ka erinevaid tegevusi. Tugeva vihma korral toimub etendus Kesklinna noorte keskuses Raua 23 majas. Vastav operatiivne info ilmub Kesklinna valitsuse Facebooki lehel.

Suvesarja raames saab näha nelja erinevat lavastust eesti keeles ja üht vene keeles. Etendus "Salasoov" räägib nõiatüdrukust, kes on aru saanud, et heaga jõuab palju kaugemale kui kurjusega. "Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest" räägib aga loo öösiti lossis üksi ärkvel olevast kuningatütrest. "Kõige parem" on lugu sellest, et on vahva mööda maailma ringi rännata, kuid oma kodus on ikka kõige parem! "Pall käe peal" on etendus sellest, et inimesele on elus väga tähtis oma unistusele pühenduda ning "Pätuke" on lugu väga armsast, kuid ka parajast mürakarust koerapoisist.

Pühapäeval etendus "Salasoov“ Falgi pargis, 26. juulil etendub "Kõige parem" Tiigiveski pargis, 2. augustil "Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest" Vaikne pargis, 9. augustil "Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest" Kadriorus, 16. augustil "Pall käe peal" Tiigiveski pargis, 23. augustil "Salasoov" Koidu pargis ja 30. augustil "Pätuke" Lembitu pargis.