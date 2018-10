Lasnamäe eakate nõukogu pidas esimese koosoleku

Lähitulevikus keskendub nõukogu tervishoiu ja vaba aja veetmise küsimustele.

Teisipäeval, 02. oktoobril toimus esimene Lasnamäe linnaosa eakate nõukogu koosolek.

"Eakate nõukogu eesmärk on kaasata rohkem väärikas eas inimesi kohalike probleemide lahendamisse. Mul on hea meel, et juba esimesel koosolekul tekkis elav arutelu, mille tulemusena pandi paika nõukogu tegevussuunad: tervishoid ning vabaaja veetmise võimaluste loomine eakatele," ütles nõukogu esimees, Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Eakate jaoks eriti tundlikud tervishoiu küsimused tulevad arutlusele juba järgmisel nõukogu koosolekul, kuhu on plaanis kutsuda nii Eesti Haigekassa kui ka linnaosa raviasutuste esindajaid. Üritus on plaanis korraldada avaliku koosoleku vormis, et esinejate seisukohtadega oleks võimalik tutvuda võimalikult paljudel kohalikel elanikel.

Otsus luua Tallinna linnaosade valitsuste juurde eakate nõukogud, mis tegeleksid linnaosa eakate seisukohtade väljaselgitamisega linna elu puudutavates küsimustes, sündis kevadel, kui Tallinn ja MTÜ Eesti Pensionäride Ühenduste Liit sõlmisid heade kavatsuste kokkuleppe. Väljaselgitatud seisukohad edastab nõukogu linnaosavalitsusele eesmärgiga viia need võimaluse korral ellu.

Lasnamäe eakate nõukogu esimehe asetäitja on Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees Andres Ergama. Nõukokku kuuluvad veel Tallinna Linnavolikogu liige Jevgenija Kukk; Lasnamäe linnaosakogu esimees Elmar-Johannes Truu; Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Regina Truman; linnaosavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja Eve Annus; Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja Ivika Kärner ning Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu liikmed Tiiu Võrno, Aadu Jõgiaas ning Mai-Liis Hindov.