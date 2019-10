Lasnamäe Kergejõustikuhallis tuleb sportlik perepäev

Üks eriline asutus, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, korraldab 18.oktoobril kell 10.00-12.00 Lasnamäe Kergejõustikuhallis Sportlikku perepäeva. Lisaks lasteaia ja koolipoolsele mitmekülgsele aktiivsele tegevusele, saavad osalejad tutvuda ka omalaadse spordialaga Boccia. Juhendamiseks ja inspiratsiooniks tulevad kohale selle ala tutvustajad Eesti Paraolümpiakomiteest.

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool on suure südamega väike kool, kus õpivad erilised lapsed lasteaiast põhikoolini. Sportlikust perepäevast on saanud selles asutuses juba iga-aastane oluline üritus, kuhu saab haarata terve lasteaia- ja koolipere ning kaasata lapsevanemad. Ürituse eesmärgiks on kujundada lastes liikumisharjumust ning teha seda koos perega. Traditsiooniks on saanud ka ühe spordiala tutvustamine asjatundjate poolt. Koostööpartneriks on Lasnamäe Kergejõustikuhall, kus 18. oktoober kell 10.00- 12.00 üritus aset leiab.

Perepäeva juhatab sisse lastead-põhikooli direktor Natalia Kond. Soojendusvõimlemist aitab teha Viljar Villiste, kes on Eesti Invaspordi Liidu juhatuse liige ja ratastoolitennisist. Lastele antakse põnevad ülesanded erinevates võistluspaikades, millest ühes saab tutvuda spordialaga Boccia. Seda mängu saavad edukalt mängida ka liikumispuudega inimesed. Lõpetuseks toimub omapärane ringteatevõistlus, millesse saavad kõik oma panuse anda. Tänukirjad ja -sõnad saavad samuti edastatud. Päevale paneb lõpliku punkti tuttavas lasteaias ja koolimajas ootav ahjusoe isetehtud leib, maitsevõi ja teega.

Eesti Paraolümpiakomitee peasekretär Signe Falkenberg ütles, et Eesti Paraolümpiakomitee jaoks on väga oluline jõuda noorte harrastajateni.

"Lapsed on meie järelkasv," sõnas ta. "Tahame juba varakult puudega lastele sisendada teadmist ja enesekindlust „et ka mina, puudega inimene, saan võrdväärselt teistega sportida ja harrastada liikumist“. Selline arusaam peaks jõudma meie ühiskonnas iga inimeseni. Väga palju on erinevaid aktiivse liikumise viise, mida saab koos harrastada. Mida varem puudega inimesi sporti kaasata, seda kauem ja võimalikult iseseisvalt saavad nad endaga hakkama. Lisaks on kindlasti oluline, et ühiskonda kasvaksid ja oleks eeskujuks ka tublisid parasportlasi, kellele kaasa elada."