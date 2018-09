Lasnamäe linnaosa saab Raudsüdame ja Muldvalge tänava

Tallinna linnavalitsus määrab Lasnamäe linnaosas Uuslinna asumis paiknevatele uutele seni nimetutele tänavatele nimeks Raudsüdame tänav ja Muldvalge tänav.

Eelnimetatud tänavad jäävad Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu alasse.

Valgel tänaval Pallasti silla ja Uuslinna tänava vahelises lõigus on kaks kagusuunas kulgevat ja iseseisva tänavana tajutavat haru. Detailplaneeringutega on piirkonda kavandatud uusi hooneid ja juba praegu on sealsetes aadressides kasutusel palju tähtlisandeid. Sellest tulenevalt leidis linnavalitsuse nimekomisjon, et sobivaks lahenduseks on määrata piirkonda kaks uut tänavanime.

Asumist lõunasse jääb Lasnamäe üks kuulsamaid paemurde - Lõunamurd, mille kohal on praegu Pae järv ja Pae park. Seetõttu peeti sobivaks määrata uutele tänavatele nimetused ehituses kasutatavate paekihtide järgi. Nimekomisjon esitas linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Raudsüdame ja Ratsatäku nimed, kuid Ratsatäku nime osas jäi linnaosa valitsus eriarvamusele ja pakkus välja Muldvalge, Põhjavalge ja Arssina (Valgearrsina) nimed. Nimekomisjon pidas linnaosa valitsuse pakutud nimedest sobivaimaks Muldvalge tänava nime.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on Raudsüdame tänava ja Muldvalge tänava nime kooskõlastanud.

Pärast Raudsüdame ja Muldvalge tänava nime määramist muudetakse uutest tänavanimedest tulenevalt nendelt tänavatelt juurdepääsu omavate maaüksuste aadressid.