Esmaspäeval, 1, oktoobril, toimus Lasnamäe linnaosavalitsuses kohtumine Saksamaa suursaadiku Christoph Eichhorniga. Kohtumisel arutleti edasiseid koostöövõimalusi.

Arutleti eelkõige haridust ja integratsiooni. Christoph Eichhorn jagas kogemusi Saksa suursaatkonna toel korraldatud integratsiooniprogrammide läbiviimisest ning tutvustas ka edasisi plaane. Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva ja suursaadik Christoph Eichhorn otsustasid üheskoos korraldada rea hariduslikke ja kultuurivahetuslikke projekte. "Olen kindel, et Saksamaa kogemus multikultuurse hariduse korraldamisel võiks olla Eesti jaoks üsnagi huvitav ja kasulik. Arvan, et Lasnamäe õpilased hea meelega kohtuksid ja vahetaksid kogemusi oma Saksamaa eakaaslastega. Vaatamata sellele, et kõik me elame Euroopa Liidus, võiks kultuuri- ja hariduslikke kontakte olla rohkem," märkis Maria Jufereva.