Lasnamäe linnaosa valitsus: pühi tähistades jäta ümbrus puhtaks!

Lasnamäe linnaosa valitsus tuletab jaanipäeva pidulistele meelde, et pühasid tähistades tuleb kindlasti enda tekitatud prügi koristada. Politsei ja munitsipaalpolitsei on kõrgendatud valmisolekus, et reageerida avaliku korra rikkumistele.

Lasnamäe linnaosa valitsus tuletab jaanipäeva pidulistele meelde, et pühasid tähistades tuleb kindlasti enda tekitatud prügi koristada. Politsei ja munitsipaalpolitsei on kõrgendatud valmisolekus, et reageerida avaliku korra rikkumistele.

"Nii politsei kui ka munitsipaalpolitsei patrullid liiguvad pühade ajal paikades, kus jaanipäeva tähistajad harjunud kogunema, et tuletada meelde avaliku korra reegleid. Jälgitakse sedagi, kas prügi enda järgi koristatakse ning vajadusel jagatakse prügikotte," rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. Ta palus kõigil jaanipäeva tähistada vastutustundlikult ning hoida linnaosa puhtana.

Linnaosavanem Vladimir Svet rõhutas, et alkoholi tarbimisel tuleb olla ettevaatlik. "Liigsest alkoholist saavad alguse paljud konfliktid ja õnnetused, mille tagajärjel kannatavad ka ümberkaudsed inimesed. Kõik pidulised peavad meeles pidama, et alkoholi tarvitanud inimestel on sõiduki juhtimine keelatud ning igaühe kohus on takistada alkoholijoobes lähedast sõitma minemast.

Linnaosavalitsus juhib tähelepanu, et lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti eelneval kooskõlastusel. Lõkke tegemine on lubatud ka linnavalitsuse välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsidel ning koduaias, kus tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid.

Lasnamäe linnaosa valitsuse lepingupartnerid alustavad kolmapäeva varahommikul linnaosa koristamisega.