Lasnamäe noortekeskuse juhiks sai Pavel Vassiljev

Tallinna linnavalitsus kinnitas tänasel istungil Lasnamäe noortekeskuse uueks juhiks kogenud noorsootöö valdkonna spetsialisti Pavel Vassiljevi.

Sveti sõnul on Lasnamäel noortekeskuse juhile väga suured ootused. "Üha enam kasvab tänavatöö osatähtsus, sest see on esimene võimalus noortega suhtlemiseks, ennetamaks nende sattumist valele teele," rääkis Svet. "Uus juht peab viima noortekeskuse töö üha suuremal määral siseruumidest välja. Keskuse põhitöö peab olema seal, kus on noored, eeskätt riskinoored."

Linnaosavanem märkis, et uus juht on kahtlemata oma valdkonna professionaal. "Lisaks erialastele teadmistele ja kogemustele on Pavel Vassiljev kasvanud Lasnamäel. Ta on Lasnamäe patrioot, kes teab, mis siin tegelikult toimub," nentis Svet.

Ühtlasi osales Pavel Vassiljev aktiivselt ka Tallinna noorteprogrammis "Jalatalla" ning tegi tihedalt koostööd Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga.

Pavel Vassiljev lõpetas 2007. aastal Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, seejärel jätkas õpinguid Portsmouth’i (Suurbritannia) ja Lundi (Rootsi) ülikoolis turunduse erialal, 2013. aastal läbis koolipedagoogika täiendkoolituse Tallinna Ülikoolis. Varasemalt on Vassiljev töötanud Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis projektijuhina, kohalikes lastelaagrites kasvatajana ning projektide eestvedajana mitmes mittetulundusühingus. Niisamuti on ta osalenud vabatahtlikuna paljudes rahvusvahelistes programmides. Hetkel jätkab ta koolitajana noortevaldkonnas ja vastutab noorteprojektide läbiviimise eest Shokkin Group International organisatsioonide võrgustikus.

"Mul on hea meel asuda juhtima noortekeskust, kus olen rohkem kui 10 aastat tagasi õpetanud noori breiki tantsima ja osalesin noortekeskuse elus. Viimase 15 aasta jooksul olen osalenud noorsootöös nii Tallinnas kui ka välismaal noorteprojektide koordinaatorina ja mitteformaalse hariduse koolitajana. Nüüd plaanin kasutada saadud kogemusi Lasnamäe noortekeskuse arendamisel," ütles Pavel Vassiljev.



Lasnamäe Noortekeskus asub Punane tänav 69 hoones. Sel suvel noortekeskus töötab noortega õues, peamiselt Raadiku asumis ja Kivila pargis. Sügisel jätkab keskus tegevust taas siseruumes.