Kolumnist Ahto Lobjakase hinnangul on Eestis olukord väga ettevõtlust soosiv, mistõttu on Riigireformi SA avaldus kummaline ja tundub, et ärimehed peidavad end justkui riigireformi kulisside taha. "Kui ettevõtjad nii õhukest riiki kanda ei jõua, siis mis riiki nad üldse kanda jõuavad ja mis on selle manifesti mõte? Välja arvatud siis see, et püüda Eesti riiki destabiliseerida," sõnas ta.