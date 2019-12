"Lasnamäe põhikooli renoveerimisega kujundame uue kontseptsiooniga kaasaegse õpikeskuse, mis toetab laste arengut ja loob neile turvalise keskkonna," märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Järgmisel aastal algavad Lasnamäe põhikoolis põhjalikud renoveerimistööd kooliruumide kaasajastamiseks, millega luuakse erivajadustega õpilastele sobilik ja kaasaegsetele tingimustele vastav õpikeskkond.

Belobrovtsev tõdes, et Lasnamäe põhikooli laiendamise ja tervikrenoveerimisega saavad lähiaastatel Tallinnas viimaks korda kõik erivajadustega laste koolid. "Lasnamäe põhikooli renoveerimisega kujundame uue kontseptsiooniga kaasaegse õpikeskuse, mis toetab laste arengut ja loob neile turvalise keskkonna," märkis Belobrovtsev. "Kui järgmise aasta veebruaris plaanime alustame Lasnamäe põhikooli remondiga, siis aasta teises pooles ehk augustis valmib Tondi põhikooli uus hoone. Nii et septembris saab juba Tondi põhikoolipere minna uuele õppeaastale vastu vastvalminud koolimajas."

Uues koolihoones hakkab tegutsema ka Lasnamäe Lastekeskus

Lasnamäe põhikooli renoveerimiseks on välja kuulutatud ehitushange, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.01.2020. Projekt näeb ette senise hoone võimlaploki lammutamise, alles jääva hoone rekonstrueerimise ja juurdeehituste rajamise – uus võimla koos spordisaalide, riietus- ja pesuruumidega. Ühtlasi rekonstrueeritakse kooli staadion.

Uues koolihoones hakkab pärast renoveerimist tegutsema ka Lasnamäe Lastekeskus, millega koondatakse oskusteave ja pädevus ühte majja, samas tagades mõlema asutuse lahus funktsioneerimise. Hoone A ja B-korpus jääb Lasnamäe põhikooli kasutusse, kus paiknevad õppe- ja õpet toetavad ruumid, aula ja kooli garderoob. Õpperuumide kujundamisel lähtutakse kaasaegsest õpipesa-süsteemist, kohendades seda kooli õpilaste spetsiifiliste vajadustega.

Erivajadustega inimeste korruste vahel liikumise hõlbustamiseks on A ja B korpuse piirile paigutatud inva-nõuetele vastav lift, mille asukohad on valitud nii, et see teenindaks kõiki hoone tasandeid.

Võimlaplikk ehitatakse kahekorruseline

Hoone C-korpuse lõunapoolne osa läbi kolme korruse antakse lastekeskuse kasutada, lisaks on kavandatud juurdeehitusega täiendavad tegeluspinnad. Lahendus võimaldab lastekeskusel tegutseda iseseisvalt, samas kasutada B-korpuses paikneva kooliköögi teenuseid. Lastekeskuse esimesel korrusel paiknevad õpilaskodu ruumid; teisel ja kolmandal korrusel õppe- ja tegelusruumid. C-korpuse B-korpusega külgnevas osas paiknevad esimesel korrusel Õppenõustamiskeskuse kabinetid, teisel korrusel väikeklassid Lasnamäe põhikooli nimekirjas mitte olevatele, sarnaste vajadustega lastele.

Võimlaplokk on kavandatud universaalseks kasutuseks, kus esimesel korrusel asuvad riietusruumid, aeroobikasaal ja spordisaal ning teisel korrusel maadlussaal abiruumidega.

Lasnamäe põhikooli tervikrenoveerimise kogumaksumuseks on kavandatud 14,8 miljonit eurot, järgmise aasta linnaeelarves on selleks kavandatud 9 miljonit eurot. Koolihoone peaks valmima 2021. aasta augustis.

Lasnamäe põhikooli projekti koostas OÜ Arhitektrum.