Lasnamäe Priisle asumis algas kergliiklustee ehitus

"Kergliiklustee rajamine võimaldab inimestel ohutumalt liikuda ning loob ühendussilla kahe asumi vahel," ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Lasnamäe Priisle asumis paikneval Hooldekodu teel alustati kergliiklustee ehitusega, rajatav tee hakkab osaliselt kulgema ajaloolisel raudteetammil.

"Viimastel aastatel on Priisle asum kiiresti arenenud – rajatud on uus kaasaaegne Priisle äripark ning täistuuril käib piirkonnas uute elamute ehitamine. See on suurendanud olemasolevatel teedel ja ristmikel liiklustihedust. Kergliiklustee rajamine võimaldab inimestel ohutumalt liikuda ning loob ühendussilla kahe asumi vahel," ütles Svet. Ta lisas, et lähitulevikus on linnal kavas rekonstrueerida Ussimäe tee ning sealolevaid ristmikuid.

Lasnamäe linnaosa valitsus palub liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja suhtuda mõistvalt remondiga seotud kitsendustesse. Uus kergliiklustee valmib oktoobrikuus.

Hooldekodu tee kergliiklustee rajatakse osaliselt vanale kitsarööpmelisele raudteetammile, mis oli osaks 1910ndatel rajatud kuid lõplikult välja ehitamata jäänud Peeter Suure Merekindluse raudteevõrgust. Ehitustööde käigus rajatakse asfaltkattega 2,5m laiune kergliiklustee Ussimäe teest kuni Iru Hooldekodu bussipeatuseni. Ussimäe teele rajatakse ohutussaarega varustatud ülekäigurada ning ehitatakse kergliiklustee ühendus Priisle tee olemasoleva kergliiklusteega. Ohutumaks liiklemiseks paigaldatakse ülekäigurajale erivalgustus ning rajatav kergliiklustee saab täispikkuses erksa ja säästliku LED-tänavavalgustuse.

Ehitustöid teostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel KV Infra OÜ. Kergliiklustee rajamise projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligi 215 00 eurot.