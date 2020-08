Lasnamäel kuulutati välja supergraafika konkurss

"On sümboolne, et teise tänavakunstiobjekti loomise konkurss kuulutatakse välja kohe, kui nimetatud tunnelit lammutamiseks ette valmistatakse," märkis Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja Lasnamäe Noortekeskus kuulutasid välja ideekonkursi supergraafika loomiseks alajaamale aadressil Kalevipoja 8. Konkurss kestab 14. augustini.

"Supergraafika on legaalne tänavakunst, mis erinevalt graffitist on kinnisvaraomaniku poolt kooskõlastatud ja muudab hoone välimuse atraktiivseks. Just Lasnamäel, Laagna tänava lõpus asuva betoontunneli seintele ilmusid 2013. aastal aktiivsete noorte algatusel esimesed legaalsed supergraafikad. On sümboolne, et teise tänavakunstiobjekti loomise konkurss kuulutatakse välja kohe, kui nimetatud tunnelit lammutamiseks ette valmistatakse. Eeldame, et noored kunstnikud pakuvad oma nägemuse Lindakivi Huviringide Maja kõrval asuva alajaama tulevasest väljanägemisest," selgitas Svet.

Konkurss toimub mitmes etapis: kuni 14. augustini peavad osalejad saatma oma jooniste visandid, seejärel valib noortekeskus koos noorte- ja noorsootöötajatega parimad tööd ja esitab ideelahenduse linnaarhitektidele kinnitamiseks.

Konkursi võitjatele antakse õigus oma projekti realiseerida alajaama seintel aadressil Kalevipoja 8. Töö teostamine toimub augusti lõpus Lasnamäe päevade raames, materjalide ja tööriistadega varustavad konkursi korraldajad.

Konkursil võivad osaleda nii noored kui ka igas vanuses harrastajad või kunstnikud. Iga osaleja saab saata piiramatu arvu lahendusi, peamine tingimus on see, et teos peab olema autori algne idee. Heakskiidetud teosed viiakse ellu koostöös kunstnike ja kohalike noortega. Peale konkursi lõppu toimub rahvahääletus, mille võitjad saavad auhindu Shokkin Groupi noorteorganisatsioonilt ja Spekteri kaupluselt.

Taotlusi ja tööde visandeid võetakse vastu e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee. Kirjas palume märkida autori nimi ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress, pildi pealkiri, 1-2 lausega töö kirjeldus ja joonistuse eeldatav suurus.