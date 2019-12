Lasnamäel lõppes ligi 1,5 miljonit eurot maksnud Pinna tänava remont

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti 800 meetri pikkune Pinna tänav ning tänavaga ristuval tänavamaal asuvad juurdepääsuteed ning parkimisalad.

Neli kuud kestnud Lasnamäe Paul Pinna tänava suuremahulised remonttööd on lõppenud ja tänaval on avatud tavapärane liiklus.

Ehitustööde käigus loodi paremad ja ohutumad liikumisvõimalused jalakäijatele ja jalgratturitele. "Tänaseks on Pinna tänavale rajatud seni puudunud 2-3 meetri laiused kõnniteed," rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään.

Tööde käigus tehti korda ka Härma 1 ja Pinna 9 vaheline kergliiklustee, mille ristumiskohta Pinna tänavaga rajati kivisillutiskattega puhkeala koos pinkide ja prügikastidega.

Remonttöödega muudeti Pinna tänava sõidutee ja parkimisvõimalused avaramaks. "Avatud Pinna tänava sõidutee asfaltkatte laiuseks on 7,5 meetrit, mis on piisav sõidukite kahesuunaliseks liikluseks ning selleks, et lubada tänava ääres pikiparkimist," selgitas Andres Vään. Linnaosavanem rõhutas, et liikluse rahustamiseks rajati künnised ning P. Pinna tänava ja Vikerlase tänava ristumiskoht ehitati välja tõstetud ristmikuna.



Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeriti tänava sajuveekanalisatsioon ning rajati LED-lampidega tänavavalgustus. Vaegnägijate liikumisvõimaluste parandamiseks paigaldati ülekäiguradadele braikivid.

Ehitustöid teostas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel AS TREV-2 Grupp, projekti koostas T-Model OÜ.