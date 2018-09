Lasnamäel toimub võitluskunstide tervisepäev

Kõiki võitluskunstide huvilisi oodatakse täna Lasnamäe kergejõustikuhalli tervisepäevale. Erinevate võitluskunstide treenerid näitavad huvilistele oma ala, kohapeal on võimalus ka kaasa teha.

"Tegemist on traditsioonilise sündmusega, kuid sel korral oleme võitluskunstide tervisepäeva üles ehitanud avatud treeningutele, kus erinevate võitluskunstide treenerid näitavad huvilistele oma ala ning inimesed saavad kohapeal kaasa teha. Otsustasime toetada Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia algatust "Stopp kiusamisele", sest see läheb võitluskunsti filosoofiaga kokku. Tõeline jõud tähendab nõrkuse austamist," ütleb Eesti Taekwondo Liidu president Mihhail Kõlvart.



Tervisepäev algab kell 12 väikelaste jooksuga, jätkub treeningutega seitsme treeneri juhendamisel ja lõpeb kell 14.



Kevin Rennol on hea meel, et võitluskunstide tervisepäev akadeemia algatusega liitus. "Mida rohkem on neid, kes astuvad jõuliselt kiusamise vastu ja aitavad meie lastel saada enesekindlamaks, seda parem ja turvalisem saab olema meie kõigi elu. Eriti meie laste elud," ütleb ta.



